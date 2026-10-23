El COB llega en cuadro al partido contra el Palencia: ocho jugadores

El COB entrena hoy en el Pazo su sesión número 70 de lo que va de temporada. La 70 sin el equipo al completo. Un dato demoledor para cualquier proyecto que aspire a ser competitivo en una liga tan exigente como la Primera FEB.

Moncho López y su cuerpo técnico preparan el partido de mañana con la baja segura de Marc García y la duda de Valentino Pinedo. Nada nuevo para un equipo que no solo no ha podido afrontar ningún partido con todos los argumentos disponibles, si no que no está pudiendo entrenar con normalidad para saber hasta dónde es capaz de evolucionar su nivel.

En la tercera temporada de Moncho López en el banquillo, que los inicios de liga sean clave en el número de victorias que consigue el equipo ya no es ningún secreto. En su primera campaña sacó cinco en las seis jornadas iniciales y en la segunda cuatro. Ahora mismo tiene dos con cuatro jornadas disputadas.

Ante el Prat, en el partido de Copa España, el COB confirmó su buen juego, indistintamente de que el rival fuese de inferior categoría, pero la duda que genera el equipo es cómo será capaz de seguir compitiendo y sobre todo progresando con muchas ausencias por lesión.

Javi Nicolau debutó precisamente en Prat tras muchas semanas de trabajo con fisios y preparadores físicos. Las semanas anteriores había empezado a trabajar parcialmente con el grupo y antes del partido contra el Alicante hizo dos sesiones completas. El lunes y el martes trabajó al mismo ritmo y el miércoles tuvo sus primeros minutos.

El alta de Nicolau coincide con la baja de Marc García. El alero catalán ha ido teniendo molestias físicas recurrentes durante la pretemporada, pero nada de importancia hasta que se lesionó la rodilla derecha dos días antes del partido en San Sebastián. Tras el susto inicial todo quedó en una lesión leve que le hizo perderse ese partido y jugar con molestias ante el Cantabria. Cuanto ya estaba recuperado, García notó molestias en los “isquios” que le impidieron jugar contra el Alicante y el Prat y lo descartan para mañana en Palencia. Las previsiones de los servicios médicos del club son que pueda empezar a entrenar la próxima semana y tenga minutos contra el Fiwi Palma, el sábado 31 de octubre en el Pazo.

Antes de Marc García, el COB ya no pudo contar con Sesan Russell en la primera jornada. El base británico se lesionó muscularmente tras un mal gesto en un entreno. En total, entre Nicolau, García y Russell, el equipo ourensano acumulará, tras el partido de Palencia, siste ausencias en cinco jornadas.

Eso, siempre que Valentino Pinedo llegue a tiempo. El pívot recibió un golpe en la rodilla derecha en el segundo cuarto del partido de Copa y hoy probará para saber si puede estar disponible en Palencia.

Además, el alero Sergio Rodríguez finalizó ayer su contrato temporal con el equipo ourensano y ante el Prat disputó su último partido. El alero canario es una baja más respecto a los jugadores que comenzaron la temporada y de una plantilla y, a día de hoy, solo tiene siete jugadores en perfectas condiciones y que seguirá contando con el júnior Dario Pérez para aportar minutos de rotación.