El COB de Moncho López 3.0

Siete jornadas de liga disputadas sirven para empezar a calibrar el nivel del COB de esta temporada y también para compararlo con el de las campañas anteriores, sobre todo con el de las dos precedentes, en las que Moncho López también estaba en el banquillo. Lo más importante son siempre los resultados y los números son casi idénticos: cinco victorias en la primera temporada (5-2) y cuatro la pasada y en la actual (4-3). Pero la forma de llegar a ellas es muy diferente ahora con respecto a los primeros proyectos diseñados por Moncho López. El técnico mantiene las señas de identidad de su estilo, confiando siempre en la versatilidad, la movilidad constante del balón, el número de posesiones y el ritmo alto de juego. Pero este año hay novedades.

Un juego más dirigido

El principal cambio está en la forma en la que produce puntos. Este COB trata de llegar siempre rápido al ataque, pero en estático selecciona más a los ejecutores y depende menos de la toma de decisiones y más de la idea de juego. Martín Fernández es el más favorecido por un equipo en el que los interiores generan más espacios en la zona y con una amenaza exterior indiscutible. El COB actual es, con mucha diferencia, el que mejor tira de tres. Es el quinto mejor equipo de la liga, cuando las temporadas anteriores fue el décimo (2025) y el decimotercero (2026).

Martín Fernández lanza a canasta en el partido del sábado en Fuenlabrada. | La Región

La presencia de exteriores como Marc García, Toms Leimanis o Xabi Oroz justifica el cambio a un baloncesto más “dirigido” y contar con la amenaza de los dos primeros y jugadores como Sesan Russell, Jan Zídek o Sean McDonnell explica la mejoría en los porcentajes de acierto. Este COB juega con más bloqueos indirectos, con interiores más versátiles y siempre con varios tiradores en cancha. Pero a la puntería en los triples también hay que sumarle la que tiene ahora en el tiro libre. El equipo ourensano ha pasado de ser uno de los conjuntos con más problemas en las dos primeras campañas de Moncho López a ser el quinto mejor de la liga, con un 77 por ciento de acierto.

Romaro Gil anota en el derbi de la temporada pasada ante el Obradoiro en el Pazo. | La Región

Menos rebotes y más recuperaciones

La mejoría en el tiro influye directamente en el número de rebotes. El COB fue en la primera campaña de Moncho López el mejor equipo de la liga en rebote ofensivo, pero en la segunda fue capaz de superar incluso esos números para batir récords históricos de la categoría y acabar siendo uno de los mejores conjuntos de Europa. Esta temporada el COB rebotea mucho menos en ataque. Inicialmente, por el cambio de filosofía a la hora de atacarlo (lo hace con menos jugadores y no con todos como hacía hasta ahora), pero condicionado por el porcentaje de acierto. Este COB mete más y, por lo tanto, concede menos opciones de rebote de ataque.

El otro aspecto del juego en el que las cifras son muy diferentes es en las recuperaciones de balón. El COB ha pasado de ser un equipo con muy poca relevancia a ser el segundo mejor de la liga. Con 8 recuperaciones de media por partido, solo el Gran Canaria lo mejora. Fichajes como Sesan Russell, Valentino Pinedo o Xabi Oroz han subido mucho el nivel en esa faceta.

Relacionado Hierve el mercado de la liga del COB

Piezas por ajustar

A las líneas básicas del equipo hay que añadir lo que puedan aportar Javi Nicolau, cuando alcance su máximo rendimiento, y Marc García, cuando recupere su mejor versión. Dos jugadores fundamentales para un proyecto que incluso “sin ellos” ya rinde a mucho nivel.