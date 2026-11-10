Hierve el mercado de la liga del COB

El que no tiene dudas por abajo tiene ambición por arriba y otros la necesidad de fichar porque las lesiones hacen acto de presencia. El nivel de la Primera FEB se confirma con las plantillas que se cierran cada verano, pero también con los fichajes que van llegando sobre la marcha.

No hay semana sin caras nuevas y ya van 14 desde la primera jornada. En la última debutaron Beka Burjanadze (Sevilla), Sergio Llorente (Mallorca) y Kevin Bercy (Gipuzkoa) y ya están en capilla Thad McFadden (Menorca) y Yaphet Moundi (Gipuzkoa). AJ Slaughter también tiene contrato con el Menorca, pero antes de incorporarse debe terminar la temporada en Mexico, en la que está disputando la final por el título. Eso a estas altura de la semana, porque son muchos los clubes que están teléfono en mano y también con el listado de entrenadores disponibles sobre la mesa.

En una semana habrá dos partidos de liga y uno de Copa España para la mayoría de equipos de una categoría en la que cada jornada hay sorpresas o decepciones que hacen saltar la banca.