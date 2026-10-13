El COB necesita dar un salto adelante

El COB llegaba al duelo ante el Cantabria con dos triunfos, invicto y con buenas sensaciones. Pero la cosa no salió bien. Ante los cántabros notaron en sus carnes que no puede bajar ni un ápice su acierto ante los nobles de la competición, y que las debilidades propias se notan más y peor. Nada anormal teniendo en cuenta la diferencia de presupuestos, pero no por ello quieren renunciar los ourensanos a reducir esa distancia entre un vagón y otro.

Tendrán la oportunidad este mismo viernes, con la visita al Pazo de un Alicante que aterrizará en Ourense con un balance de 3-0 y tras tumbar al “coco” Gran Canaria. Moncho López y su cuerpo técnico están manos a la obra con el trabajo semanal para explotar virtudes y minimizar el potencial ajeno. Con la lección aprendida y la necesidad de recuperar efectivos en la trinchera. Javi Nicolau entrena y realizó la rueda de calentamiento el pasado sábado, pero no se vistió. Ostojic se encargó de castigar la pintura, sin necesidad de que Nwogbo aportase. Falta dar el salto adelante para tumbar a un gigante de la Liga.