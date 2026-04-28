El COB, con el objetivo de competir hasta el final de liga

El COB tiene todavía dos partidos y debe aspirar a competirlos como ha hecho ante Palencia y Menorca y aspirar a victorias que hagan justicia a la liga que ha disputado. La lista de derrotas que encadena el equipo es un castigo tan excesivo como quizá irreal era pensar en acabar entre los mejores para disputar el ascenso.

La temporada pasada el COB terminó con 14 victorias y tiene todavía a tiro llegar a 13. No daría premio alguno, pero seguro que mejoraría la sensación global y la nota final de un proyecto que ha aprobado sin discusión, pero lejos del notable por las derrotas actuales. Acabar con buen sabor de boca como mensaje para ilusionar más la campaña que viene.

En las dos jornadas que quedan seguro que se verán los jugadores que siguen apretando y los que van tachando los días del calendario. En los que está invirtiendo el club para la próxima temporada, los que se lo siguen dejando todo y tienen papeletas de seguir y los que han estado de paso. La inmensa mayoría están en los dos primeros grupos. Con o sin objetivos, el COB está obligado a seguir compitiendo.