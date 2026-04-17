Obradoiro-COB: derrota en un derbi entre dos ligas (94-57)

El derbi del Sar no dio opción a la sorpresa. Ni a la emoción, al menos. El Obradoiro sacó una jornada más el rodillo en una liga en la que va tachando los partidos que le quedan para el regreso a la Liga ACB y al COB le tocó pagar el peaje de esta jornada y sufrir a un rival superior en físico, talento y calidad. Distinto pesaje en un derbi en el que los locales ganaron por KO desde el primer asalto. Nada grosero, porque equipos con más pegada y objetivos más ambiciosos cayeron con un guion y contundencia similar en el mismo escenario, pero duro de digerir para un COB que en la primera vuelta había sido capaz de ganar a este rival. Ahora parece que juegan en ligas distintas.

El arranque no engañó a nadie. Tardó más de tres minutos el COB en anotar la primera canasta y cuando Sean McDonnell clavó el triple el rival ya llevaba 12 puntos y tenía la sensación de ser superior en cada acción.

Sobrado de todo y sumándole confianza, el Obradoiro voló cada vez que los de Moncho López sacaron a relucir sus limitaciones. Un COB al que solo las ganas no le llegan para no sentirse impotente. Por muy bien que ataque el rebote ofensivo, que consiguiese enlazar varias defensas bien trabajadas o que sorprendiese con alguna presión para recuperar posesiones, el partido no tenía historia desde los básicos. En un deporte en el que la diferencia la marcan los balones que entran por el aro, el COB dio un recital de triples fallados en los primeros 20 minutos que condenaron todo lo demás que hizo bien. En un deporte de precisión fallar evita análisis más profundos y el COB actual tiene que acoplar siempre en pista a varios jugadores para los que tener que lanzar ya parece un problema.

Al descanso McDonnell llevaba dos triples en dos lanzamientos de tres. El resto del equipo acumulaba un rotundo 0 de 14 y muchos de ellos en posiciones liberadas. Así es imposible.

A la que anotó dos ataques seguidos o pudo atacar el aro con cierta ventaja, el COB trampeó el marcador hasta la mitad del segundo cuarto. El primero lo adecentó con un poquito de Kingsley Okanu y el trabajo en el rebote (16-8). El segundo le permitió pensar en bajar de los diez puntos de desventaja en varias ocasiones (28-16), pero se estrelló contra el aro en cada tiro exterior que lanzaba.

No esperó más el Obradoiro. Sergi Quintela, Travis Munnings y Denzel Andersson clavaron tres triples con la misma naturalidad con la que los lanzamientos cobistas empezaban a no tocar el aro. El mismo deporte, aunque no lo pareciese (37-16).

Los últimos cuatro minutos y medio los malvivió el COB con solo una canasta, tras robo de Huguet. Solo siguiendo su ritmo de anotación, el Obradoiro resolvió el partido ya al descanso (49-21).

Mejoría tras el descanso

Salió mejor de vestuarios el equipo ourensano. Mostrando algunas de las señas de identidad con las que compitió y también ganó a rivales como el Obradoiro en otro momento de la temporada. Corrió con todos los jugadores, buscó el aro con la verticalidad de Martín Fernández y tuvo puntos con Rafa Lisboa y Sean McDonnell. Sin pensar en competir, pero sí en dar la mejor imagen posible y recuperar sensaciones para lo que todavía queda por jugar esta temporada.

Ganó el tercer cuarto e iba camino de ello, o de pelearlo también, en el último, pero el desenlace volvió a demostrar la distancia y también la actitud entre un rival que disfruta de cada partido ahora que ve la meta más cerca y otro que sufre en cada jornada y da la sensación de estar deseando que acabe cuánto antes la Liga. No la da, lo está. En los cinco minutos finales el COB anotó 2 puntos y encajó un parcial de 14-2 que acabó de castigar todavía más en un partido doloroso de principio a fin.