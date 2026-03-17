PRIMERA FEB
El COB, partido a partido
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El parón obligatorio de esta semana le tiene que venir bien a un COB que llegó al tercer partido de la semana pasada con el nivel del cansancio al límite. Físico y mental.
Las cuentas les salen al equipo ourensano, pero el margen para meterse en el play off obliga a fallar muy poco fuera de casa y nada, o casi nada, en el Pazo. Quedan ocho partidos por delante. A Ourense vendrán Zamora, Cantabria, Palencia y Oviedo. En la “carretera” esperan Palmer, Obradoiro, Menorca y Melilla.
¿Cinco, seis? No debe hacer cálculos el equipo ourensano y solo puede ir jornada a jornada confiando en ganar y en que pinche alguno de los cuatro rivales que tiene por delante. Si lo hacen el Oviedo o el Menorca, contra los que todavía tiene que jugar, mejor.
El Tizona ya dio un aviso claro de lo que va a costar ahora sacar cada partido. Llega el momento clave de la temporada y muchos partidos son “finales” para uno o los dos contendientes. Ahora hay equipos de abajo más complicados que los de arriba y llegarán jornadas en las que alguno no se juegue nada. Mentalidad Simeone, no queda otra.
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