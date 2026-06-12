El COB suda sobre el parquet con ellos y ellas

El COB sigue con la post temporada y lo hace trabajando con el Pazo con jugadores como Diogo Seixas, Martín Iglesias e Isaac Vázquez. Además, se suman jugadores ourensanos como Martín Hernán o Manu Crujeiras. Prolongar los entrenamientos hasta finales de junio ya es una novedad en el club, pero además ayer se sumaron dos jugadoras del equipo femenino.

“El trabajo que estamos haciendo al acabar la liga creemos que es transversal a otros equipos del club. Por una cuestión de horarios no tenemos a jugadores sub-18, pero siempre abrimos la puerta a jugadores de otras categorías y también a entrenadores que quieran participar con nosotros o estar viendo los entrenamientos”, explica Moncho López. Y en ese proyecto han entrado Noelia Carnero y una de las que pueden ser caras nuevas del proyecto para la próxima temporada, Yhoranna: “La dinámica que estamos teniendo del trabajo tiene muchos ejercicios sin contacto, de bote, pase, tiro y fundamentos, pero también trabajamos conceptos tácticos de juego sin balón y tenemos claro que se pueden integrar las jugadoras del equipo femenino”. Y añade: “La experiencia ha sido muy buena. Hacía muchos tiempo que no entrenaba a mujeres y lo que he visto es que trabajan muy concentradas. Estamos trabajado muy bien, con mucha calidad, y ellas se integraron perfectamente en este tipo de trabajo que estamos haciendo”.

No será algo puntual: “El trabajo que hacemos va encaminado a la mejora del lanzamientos de los jugadores y jugadoras, capacidad de pase o manejo y ayuda en algunas dinámicas de ejercicios el tener más jugadores para que fluya mejor y para proponer más tareas. Yhoranna viene mañana (por hoy) y Noelia toda la semana que viene y estamos abiertos a quién quiera venir”. Aunque habrá alguna novedad: “Debido al campus del COB quizá no tengamos la instalación todo el mes, pero estamos dándole vueltas a la última semana y quizá hagamos solo aspecto físico”.

El mercado

El trabajo en pista se completa en el club con las negociaciones en los despachos para intentar configurar la plantilla. Moncho López y Sergio Pérez Anagnostou tienen muy claro el estilo que buscan para la próxima temporada, pero se están topan con un mercado hasta ahora prohibitivo y obliga a esperar para firmar nuevas piezas.