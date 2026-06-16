El COB supera los 1.000 socios mientras aprieta en el mercado

El COB se acerca al verano enfocado en dos frentes. Por un lado busca consolidar su mejor baza, la masa social, y por otro se centra en el mercado para dar forma a una plantilla en la que faltan todavía por llegar 8 fichajes.

En los despachos, las opciones que maneja el cuerpo técnico y la dirección deportiva obligan a ir despacio. Por un lado buscan los jugadores que supongan un salto de calidad a la plantilla y por otro los complementos que redondeen el equipo. Para todos ellos las negociaciones que estaban abiertas no están próximas a una fumata blanca, aunque lo que ya está confirmado permite al COB mantener la tranquilidad. Con Martín Fernández, Diogo Seixas, Jan Zidek y Martín Iglesias asegurados, el equipo ourensano es uno de los más avanzados en la configuración del equipo.

Por otro lado, Isaac Vázquez también tiene contrato, pero como ya adelantó La Región hace semanas, jugará la próxima temporada en el Girona de la Liga ACB. El base ourensano pasó el reconocimiento médico la pasada semana y el acuerdo es total desde hace tiempo, con lo que solo falta que el club lo haga oficial. El base ourensano sigue entrenado a las órdenes de Moncho López en el Pazo, un trabajo de postemporada al que se siguen incorporados jugadores, el último Samu Franco, que la pasada temporada jugó el Gijón de Segunda FEB.

Segunda fase para socios

Además, el club hizo oficial que ha superado los 1.000 abonados tras la primera fase de la campaña. Los abonados de la campaña pasada tienen hasta hoy de plazo para renovar su carnets al mismo precios y mañana arranca la segunda fase, en la que ya pueden abonarse nuevos aficionados y también apuntarse a la grada de animación del club, denominada “pertenza”.