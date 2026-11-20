La Copa España 2026-2027 ya es historia para el COB. El equipo ourensano, que buscaba repetir la Final Four de la pasada edición, no pudo con el Palmer en una noche fría de grados y de juego. Un partido fijado para el pasado miércoles, que los problemas de un avión retrasaron un día y que deja pocas cosas positivas para los cobistas, que cayeron 79-83 tras 40 minutos de más imprecisiones que otra cosa. Solo chispazos esporádicos, en buena medida de Marc García, intentaron avivar el fuego sin éxito.

El encuentro fue de cara desde el inicio. Muchas faltas, parones, fallos y fricciones en un Pazo con entrada de entre semana. Ambos equipos se marcaban en el marcador, arañando cualquier punto por lo civil o lo criminal (10-10, m.5). Las rotaciones sentaron mejor al cuadro visitantes, con un Torres especialmente acertado. Su descaró le permitió al Palmer cerrar el primer cuarto con ventaja, 19-24.

El COB buscaba mantenerse en la distancia. La ausencia de Leimanis por molestias en su espalda rebajaba el veneno de la línea exterior. Tocaba apretar los dientes atrás ante un equipo que sabía castigar la relajación atrás (29-35, m.16). En ese momento de zozobra apareció Martín Fernández en sus mejores momentos de una noche no muy positiva para el de Vilagarcía. Metió siete puntos seguidos y devolvió la delantera al COB. Fue un espejismo. Hodge, máximo anotador de Primera FEB, empezó a jugar cuando quiso. Se tragó dos broncas de su entrenador antes de meter dos canastas de calidad y mandar a los equipos al descanso con un 38-45 preocupante.

El tercer acto no arrancó mejor para los intereses cobistas. Alerta roja con un -9 en el luminoso. Ahí volvió a surgir la figura de Marc García. Penetraciones y triples para reducir la brecha y animar a los allí presentes (52-52, m.25). Hasta Zídek, muy fallón, tuvo su momento de epifanía. Podría pensarse en un cambio de guion, pero otro parcial en contra enfrió los ánimos. Los finales de cuarto no estaban remando a favor (62-67).

Intentos finales

Sin prisa pero sin pausa, el COB intentaba, al menos, llegar a un final igualado y a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. El alemán Wimberg tenía otros planes. Un par de canastas de buen jugador compensaron la puntual reconciliación del COB con el triple, con dos seguidos de Marc García y Zídek para maquillar un mal porcentaje. Pero del 71-74 se pasó al 71-78 en un pestañeo. Subir para volver a bajar. Los ourensanos lo intentaron, sí, pero eran una versión diferente a la habitual. Como esa cena fría que recuerda a la comida caliente de horas antes, pero sin ser lo mismo.

En el “yo anoto y te hago falta”, no le tembló el pulso al bohemio Hodge desde la línea de personal para ponerle el cerrojo al triunfo balear por 79-83, con el billete para los cuartos de final coperos como recompensa.

Han sido noches de mal recuerdo para los cobistas. Un día menos de descanso para el partido liguero en la pista del Estudiantes, aún encima, sin recompensa en forma de victoria y pase de ronda. La Copa España pasa a ser un recuerdo después de un cruce poco vistoso tanto en la pista como en la