COB: Un vis a vis de máxima dificultad

El COB iniciará este sábado la segunda vuelta con un partido pendiente de la primera. Cosas que pasan. El Fuenlabrada es el partido a recuperar y, casualidades de los sorteos, el rival tamibén de este fin de semana. Los de Moncho López e Iñaki Martín jugarán una especie de eliminatoria a ida y vuelta que sumará por separado, pero quien sabe si acaba siendo clave para decidir los billetes para los play off.

A mitad de camino los dos parecen centrarse en ese objetivo y son, con los números en la mano, rivales directos. Otra historia es la distancia a la que queden una vez termine este “vis a vis”. Una victoria de renta tienen ahora mismo los fuenlabreños.

El rival del COB es su antagonismo más reconocible en la categoría. La estabilidad económica como seña de identidad no tiene precedentes en un Fuenlabrada acostumbrado a los problemas con jugadores y empleados en sus años de ACB y que tocó fondo la campaña pasada con una plantilla trabajando por amor al arte buena parte de la temporada. Borrón y cuenta nueva, nunca mejor dicho. En Ourense el último retraso en una mensualidad fue en blanco y negro. También su última presencia en una ACB que ha sido la categoría casi fija de su rival desde hace 30 años.

El Fuenlabrada de esta temporada es un equipo algo más modesto en el gasto inicial respecto al anterior, pero siempre entre los pudientes de la categoría. Apostó por jugadores contrastados, aunque eso obligase a hacer una plantilla de mínimos en el número. Vitor Benite y Jonathan Kasibabu habían sido verdugos en el partido decisivo de la Final Four contra el Betis. Regresó Mateo Díaz a una plaza en la que ya había jugado bien dos años antes, Romaric Belemene y Dani Manchón aportan solidez y el francés Paul Rigot es la cara nueva.

Otro tres no salieron tan bien. Alex Murphy pidió marcharse, Cam Martin no dio el nivel y Lassi Nikkarinen parece que no lo tenía.

Mientras el COB es, junto al Palencia, el único equipo que no ha fichado todavía a nadie el Fuenlabrada ya lleva tres y está en el mercado. Llegaron otros dos ex del Betis para subir el nivel y la experiencia, Alex Renfroe y Brooks de Bisshchop, y desde la Liga ACB un pívot que es garantía de todo, de trabajo, intensidad y rendimiento, Iván Aurrecoechea.

Es otro equipo. Con los fichajes el Fuenlabrada ha ganado cuatro de sus cinco últimos partidos y viene de competir en las semifinales de la Copa. Partido de mucha exigencia para un COB de mínimos, pero agarrarado a un Pazo que, por mucho tiempo que pase, tiene ese rival entre los menos “queridos”.