Dos y medio menos en el regreso a los entrenamientos del COB

El COB regresa esta mañana a los entrenamientos y lo hace con la enfermería condicionando la preparación de los partidos. Los virus condicionaron a la plantilla en el partido de Copa ante el Estudiantes y las lesiones lo limitan para recibir al Fuenlabrada.

Carlos Jürgens se acerca a las cuatro semanas de baja, tras lesionarse el tobillo izquierdo en el partido de Logroño. Está descartado para este sábado y no tiene fecha de regreso a los entrenamientos, con lo que su vuelta todavía tardará varias semanas. Además, el también escolta Martín Fernández está pendiente de las pruebas médicas para saber el alcance final de la lesión de rodilla producida en Palencia, pero en el mejor de los pronósticos podría también estar varias semanas fuera del equipo.

A ellos se une que Martín Iglesias regresó tras dos meses y medio parado y se notó que todavía está lejos de su mejor nivel, mientras que la aportación de Kentwan Smith es cada vez más irrelevante para el rendimiento del equipo.

Un panorama realmente complicado para entrenar y que el sábado se verá cuánto afecta para competir ante el Fuenlabrada.