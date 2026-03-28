El COB vivió en el Pazo silencios para escuchar

La grada de Pazo volvió a registrar una muy buena entrada, pero el final terminó con pitos de la afición local y celebración de los muchos aficionados zamoranos que se desplazaron.

Lo de Tizona fue un toque de atención indiscutible y la rueda de prensa posterior de Moncho López, entrenador del COB, un avisto a navegantes. El parón quizá ayudó a olvidar el mensaje, pero el Zamora se encargó de refrescar la memoria y hacerlo además con una contundencia que lo dejará grabado de aquí al final de temporada. Pase lo que pase en las siete jornadas que quedan.

El COB ha llegado hasta aquí compitiendo siempre cerca de sus máximos, tanto en intensidad como en calidad. Incluso muchos partidos dando la sensación de estar por encima de ello. Ganando muchos partidos pese a una limitación de calidad y de experiencia que quedó clara desde el primer amistoso, precisamente contra el mismo rival que lo desnudó anoche. Un equipo que rinde por entrega, por repetición machacona en el día a día y por pizarra los días de partido, pero un equipo justito de todo para poder romper el guión cuando el rival lo arrincona y sin referentes con el talento individual para vestirse la capa venga como venga el guión del encuentro.

La colección de músculo y de defensa de jugadores como Carlos Jürgens, Kingsley Okanu, Romaro Gill, Sean McDonnell o incluso Gabe Kalscheur queda en evidencia cuando el rival obliga a sacar algo más que el esfuerzo y la honradez. Porque los chavales no están para sacar las castañas del fuego, Rafa Lisboa lo intenta, pero no es una estrella de la liga y Adin Vrabac seguro que puede ayudar, pero no es el jugador que la afición esperaba y tampoco parece el recurso adecuado para equilibrar lo que le faltaba a la plantilla. Seguro que puede ser un fichaje válido para cualquiera el próximo verano, pero es más madera para un COB que lo que pedía era algo de magia.

La peña Enchufad@s ondeando banderas | José Paz

Y el Pazo lo ve. Lo vio desde el primer día y por eso valora cada victoria e incluso los partidos que se escaparon compitiendo, pero nunca ha acabado de creerse que era posible jugar por algo ambicioso en una liga sobrada de todo lo que el COB no tiene: calidad, talento, experiencia y dinero para fichar cualquiera de esas virtudes.

Le da para ganar a equipos de sus estatus, como el Zamora (lo hizo y bien en la ida), a la mayoría de los que están por debajo y a veces también a los que tiene encima, pero no tiene la continuidad ni la solvencia para estar con los mejores en una carrera de fondo con el nivel que tiene esta Primera FEB.

El Pazo estuvo casi siempre en un silencio que ya dolía, pero esta vez también quiso ser él quien diese el toque de atención. Y quizá no por la derrota en sí, por la impotencia de ver como se escapa otra temporada o por pensar que no hay seguridad de progresión para la siguiente. El deporte profesional es tan exigente que lo notable deja de valorarse cuando se consigue una y otra vez. Quizá injusto, pero universal a cualquier grada. Obliga a ir a más cada año porque cuando se deja de crecer, el siguiente paso no es estancarse, es empezar a bajar.