Coruña, rival del COB en las semis de Copa

El COB, que el lunes comienza las dos semanas de pre-pretemporada con los entrenamientos voluntarios, sigue completando su hoja de ruta en la preparación del curso 2026-2027. Entre lo poco que quedaba pendiente está saber su rival en la semifinal de la Copa Galicia, que se disputará los días 5 y 6 de septiembre en Santiago de Compostela. El conjunto de Moncho López ya sabe que se verá las caras ante el Leyma Coruña. Será en la primera semifinal, un duelo que comenzará ese primer sábado de septiembre a las 18:00 horas.

La otra semifinal, a partir de las 20:30 horas ese mismo día, medirá al anfitrión Obradoiro con el Breogán. Los ganadores de ambos encuentros disputarán la final el domingo día 6, a partir de las 19:00 horas.

La Federación Gallega de Baloncesto, organizadora de la competición, desarrolló ayer en tierras compostelanas el acto de presentación oficial de la cuadragésima edición de la competición copera autonómica.

Ejercieron de anfitriones Julio Bernárdez, presidente de la Gestora de la Federación Gallega de Baloncesto, así como Pilar Lueiro, concejala de Deportes del Concello de Santiago de Compostela. En representación de los clubes estuvieron presentes Raúl López, presidente del Obradoiro; Pablo de Amallo, presidente del Básquet Coruña; Diego Regueira, presidente del Club Ourense Baloncesto; así como Miguel García Feijóo, secretario técnico del Breogán.

El federativo Julio Bernárdez destacó el momento especial en el que llega esta Copa Galicia para el baloncesto gallego, “o mellor intre da nosa historia, cun baloncesto unido e referente ai máis alto nivel tanto en categoría masculina como feminina”.