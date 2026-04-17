Derbi entre dos polos opuestos: COB y Obradoiro

El peor rival en el peor momento. Es lo que parece afrontar el COB en la tarde de este viernes. El equipo ourensano acumula tres derrotas consecutivas y se ha quedado en el andén viendo como el tren de los play off pasaba de largo, aunque las matemáticas todavía no lo han certificado. Una trayectoria a la baja que contrasta con el subidón el que vive su rival, el Obradoiro. Los santiagueses han superado la desventaja con el Básquet Coruña tras tumbarlo la pasada jornada y dependen de sí mismos para lograr el ansiado ascenso. Si no fallan más será suyo. Por todo eso, la visita a Santiago supone un reto de proporciones catedralicias. El COB debe dejar la presión (o autopresión) en casa, salir a competir, a volver a disfrutar haciéndolo y recuperar las pulsaciones para que el tramo final de temporada no se haga largo.

Corren malos tiempos para la lírica en el cuadro ourensano. Y como a perro flaco todo son pulgas, los problemas físicos aparecen sin invitación. Gabe Kalscheur es baja segura. Además, varios jugadores arrastran desde hace tiempo problemas físicos de mayor o menor índole, pero forzarán para estar en el Fontes do Sar. El inicio del partido ante el Cantabria es lo hoja de ruta a seguir. El COB debe recuperar sus básicos y hacerlo lo mejor posible el mayor tiempo posible. La calidad y cantidad del rival llevará los derroteros por un lado o por otro, pero los cobistas no pueden darle facilidades.

Hoja de ruta

En lo deportivo, tocará encontrar las vías de ataque perdidas y dar el máximo en defensa frente a un Obradoiro que no necesita que les salga la jugada diseñana para hacer daño. En lo extradeportivo (tan importante o más), el COB tiene que limpiar la mente y alejarla de una suerte de tristeza que ha pasado hasta la cocina. La ambición y el optimismo han jugado a la contra, con un efecto rebote que ha dejado tocado al equipo. Pero no debería olvidar que el objetivo principal está conseguido, que es la permanencia. ¡Cómo estarán otros entonces!

Enfrente, un Obradoiro casi perfecto. Tras un inicio de zozobra, los de Diego Epifanio han sometido a todos con claridad durante las últimas 25 jornadas. A todos menos a uno, al COB en el Pazo. Ahora que han mordido el primer puesto virtual (Coruña aún tiene que descansar) no querrán soltarlo. Hablar de su plantilla es hablar de un all star de la categoría, tanto los que están sanos como los lesionados. Westermann, Barcello, Dos Anjos, Brito… “Que me dejen el malo a mí”, pensarán muchos equipos. Tendrán además el apoyo de su gente, que ha dado un paso más en este momento de la verdad.

Tampoco estará solo el COB. Habrá una representación de aficionados lastrada por el día lectivo y la hora temprana. Pero se dejarán notar, como hacen siempre. Un aliento más para una plantilla que lo necesita. Disfrutaron de las maduras y ahora están viviendo las duras. Limpiar las cabezas se antoja clave para salir a la pista seguros de lo que pueden hacer y no guardarse nada. No es un día para tener presión. Ese peaje ya lo han pagado. David también tumbó a Goliat. Y el COB ya tumbó al Obradoiro hace no mucho.