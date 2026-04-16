Un Obradoiro (casi) imparable, próximo rival del COB

El COB afronta mañana el partido más complicado de la temporada y en su momento para difícil. Le toca a los de Moncho López visitar al intratable Obradoiro y lo hará con bajas, jugadores entre algodones y, lo más complicado, dudas en su juego. En la dirección contraria viene un Obradoiro lanzado hacia el ascenso directo a la Liga ACB y arropado en un Sar que se quedará pequeño para prolongar la fiesta de la jornada pasada en A Coruña.

No puede haber rival más duro a día de hoy. Los números asustan y el juego intimida. En 24 de las últimas 25 jornadas nadie ha sido capaz de hacerle pie, ni siquiera el líder Básquet Coruña, al que derrotaron las dos veces en las que se han enfrentado. Solo un equipo fue capaz de ganar a los santiagueses, el COB.

El partido en el Pazo complicó las aspiraciones de un Obradoiro que llegaba imparable y que lo ha vuelto a ser desde entonces. El músculo económico del proyecto le ha permitido aumentar todavía más el nivel de una plantilla siempre imponente, pero la clave tiene más que ver con la pizarra y la implicación colectiva que con el desembolso.

Diego Epifanio vuelve a demostrar la capacidad que tiene para moldear proyectos ganadores y la plantilla lo sigue sin dudar. Puede haber equipos que tengan picos en los partidos todavía mejores, o que haya en la liga jugadores determinantes con más capacidad para resolver por sí solos, pero ningún equipo juega tan intenso, constante y equilibrado como el Obradoiro día sí y día también.

En una retahíla de estrellas, complementos y rotaciones, el rival del COB no depende de nadie. Podría elegir el cuerpo técnico cobista a algún jugador que descartar para mañana y el Obradoiro seguiría jugando igual.

Leo Westermann domina totalmente los partidos, Alex Barcello es “mister perfecto” en la lectura del juego y decisivo en la ejecución y Felipe dos Anjos juega, literalmente, por encima de la liga. Y si no tienen el día ya aparecen Sergi Quintela, Dejan Kravic, Yunio Barrueta, Denzel Andersson o Alex Galán. Travis Munnings ha redondeado el arsenal y Tra Holder llega para hacer el trabajo de Micah Speight. En medio del puzzle, Diogo Brito es una ficha más, pero el ex del COB vuelve a demostrar que está al nivel máximo de exigencia sea cual sea el objetivo del equipo. El portugués es tan bueno como cualquiera en el mejor equipo de la liga.