Un día clave en el COB para aspirar a más

El COB tacha el último de los cuatro sábados consecutivos en los que se ha citado con su afición y lo hace para recibir al rival con menos pompa de la serie, pero el más importante. Las victorias ante dos equipos de play off, Alicante y Estudiantes, le sirven a los de Moncho López para seguir en una pelea para la que se miden a un rival directo. El Fibwi Palma lo derrotó en la ida y lo supera en la clasificación, pero los dos están con el mismo balance.

Con cinco equipos en solo un partido de distancia y, por ahora, solo una plaza en juego, el margen de error es mínimo y los partidos directos se antojan decisivos. Los averages particulares son ya premio gordo, pero el COB no debe pensar en ello de antemano. Por siete perdieron en la isla.

El equipo ourensano es fiable en el Pazo y su afición confía en los cobistas. Han entrado en una dinámica positiva en la que se retroalimentan y que invita a ser optimista siempre, pero los dos únicos tropiezos llegaron, precisamente, cuando el rival estaba en paralelo. Ante el Gipuzkoa salió frío y lo pagó al final. Ante el Fuenlabrada empezó bien, pero se quedó corto. Tendrá que ser más consistente y regular ante un Palma que siempre compite bien y que nunca se marcha de los partidos.

No vale el play off, pero una derrota esta tarde podría suponer no jugarlo. Prueba de máxima dificultad competitiva para un COB siempre lo es. La mejor noticia estuvo durante la semana. Moncho López ha tenido a los 12 jugadores disponibles para entrenar con normalidad. El estonio Carlos Jürgens ya ha empezado a trabajar puntualmente con el grupo, pero todavía no está para jugar y será el descarte.

El mismo equipo que aceptó el reto y le ganó en el tú a tú ofensivo al Estudiantes. La mayor novedad será que Adin Vrabac ha tenido la semana entera para poder jugar sabiéndose los sistemas y conociendo un poco mejor a los compañeros. El bosnio ha tenido rol importante desde el debut en Cartagena y eso ya no cambiará. Importante para consolidar el nivel defensivo de un COB que tendrá que trabajar muy serio para contener a jugadores de rachar como Lucas Capalbo o Brian Vázquez y a una pareja interior sólida, como la que forman Pedro Bombino y Jon Aramburu.

Se miden dos equipos quizá sin estrellas para el álbum de la liga, pero también sin dependencias. El Palma es el segundo equipo que más balones recupera de la liga y uno de los que menos regala. El COB es “famoso” por el daño que hace en el rebote ofensivo, pero no aparecen muchas diferencias en las que poner el foco antes de empezar.

Si los de Moncho López prolongan el nivel de acierto con el que están lanzando en los últimos partidos está claro que sus opciones de victoria subirán, pero la defensa siempre será el termómetro cobista. La seña de identidad de un equipo que ha hecho bien los deberes, pero que ahora debe demostrar hasta dónde es capaz de subir la nota.