El COB se ahoga en Fuenlabrada (78-71)

El COB no da más. Cambió de pista y se enfrentó al mismo rival, pero volvió a aceptar que el problema está en sus propias limitaciones. En las que le generan las lesiones y a las que lo condena la falta de ayuda del propio club para compensarlas. En la impotencia de sentirse perdido de cabeza y tener que bajar los brazos cada jornada porque las piernas no le dan para más. Juega mejor que el rival, domina en el marcador hasta con comodidad, pero con el paso de los minutos se ahoga.

Desesperante cuando demuestra que tiene juego y jugadores para competir contra los mejores. Descorazonador para una afición a la que no se la puede engañar porque ha visto más baloncesto que nadie en esta liga. Preocupante para el ánimo y la implicación de los jugadores y el cuerpo técnico. Demoledor para el futuro de un proyecto que ha construido y crecido en todos los frentes, pero que ha dejado a su suerte lo más importante, el primer equipo. El que hace que todo lo demás tenga sentido.

El partido de Fuenlabrada no necesita pizarra para explicarse. El COB fue mejor mientras tuvo energía. Dominó en el marcador porque jugaba mejor y eso le permitía anotar con facilidad ante un Fuenlabrada incapaz de contenerlo. Por fuera con Rafa Lisboa, Isaac Vázquez y Gabe Kalscheur liderando, pero con todos sumando. Y también porque en la defensa era capaz de limitar al mejor anotador de la liga, Vitor Benite, y minimizar todos los focos de anotación rivales. Dominaban fácil los de Moncho López al descanso y no era por más porque la diferencia en los tiros libres era exagerada. El Fuenlabrada llevaba 19 lanzados y el COB solo tres. Y ganaban por diez los ourensanos (36-46).

Salió fresco del vestuario y amplió la ventaja (36-50), pero el arbitraje volvió a empujarlo con dos faltas consecutivas que mandaron al banquillo a Sean McDonnell y Gabe Kalscheur. El Fuenlabrada se metió en partido y el COB empezó a tener que pararlo para poder respirar. Y lo peor es que ya sabía lo que venía porque lo había vivido.

Sin energía

Empezó a llegar tarde en defensa, el Fuenlabrada llevaba una canasta la contraataque en la primera mitad y acabó con 17 puntos; empezó a perder puntería, al descanso llevaba seis triples anotados y terminó el partido con 8, dobló las pérdidas de balón y perdió la lucidez, el criterio y la confianza.

Pasó de sentirse, otra vez, superior a uno de los mejores equipos de la liga, a pedir la hora por pura impotencia. A desear que acabase el calvario. Al Fuenlabrada le sobraron minutos para ganar con solvencia y lo habría hecho con un marcador doloroso si el partido durase cinco minutos más.

Nada que no entienda cualquiera que vea baloncesto y haya hecho deporte. Una muestra de debilidad escandalosa parar facilitar el trabajo a rivales que saben que el COB se caerá por su propio peso vaya como vaya el marcador.

¿Y ahora qué?

Las dos derrotas ante el Fuenlabrada tiran por tierra el esfuerzo de la primera vuelta. Todo el trabajo para aspirar a los puestos de play off y hacer bueno el mensaje de ambición que vendió el club se cae con una sucesión de derrotas que castiga la falta de soluciones internas. En una liga con 17 equipos, los otros 16 han fichado jugadores para mejorar a sus equipos o solventar los problemas que hayan tenido. Solo queda uno sin hacerlo.

El proyecto de soñar con la ACB e ilusionar al Pazo no ha sido capaz de hacer algún fichaje competitivo a tiempo para impulsar el juego. O temporal, que echase una mano para evitar hundimientos como los de los últimos partidos. La teoría de un futuro ambicioso choca un presente precario e incompatible con el discurso anterior.

Un COB que sigue sin fichar se descarta para pelear por los play off y se condena a luchar por la permanencia y que, aunque lo haga ahora, ya llega tarde para evitar sospechas sobre su verdadera capacidad y su propia ambición.