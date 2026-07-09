Diego Regueira, presidente cobista: “El COB es ambicioso, pero realista”

El COB está con las manos en la masa en el proyecto 2026-2027. Una plantilla que suma piezas, que rastrea el mercado para encontrar las que faltan, y que continúa con su campaña de abonados. Pero no se olvida de lo que acaba de pasar. El presidente cobista, Diego Regueira, hizo balance de la pasada temporada tras el cierre oficial del ejercicio el pasado 30 de junio. El mandatario puso cifras sobre la mesa y avanzó lo que vendrá en un curso que resume en dos palabras: “Ambición y realismo”.

Mirando por el retrovisor, Regueira confirmó que “el presupuesto del COB la pasada temporada fue de 1.436.000 euros. La parte de la Administración Pública ascendió a 517.000 euros, mientras que los patrocinadores directos contribuyeron con 435.000 euros, sin olvidar los indirectos, que son muy importante para nosotros. Y después está la parte de taquilla en la que metemos abonados, palcos y demás, que supusieron unos 257.000 euros”. Todo ello dejó un beneficio de 26.300 euros, “que se ha ido a pagar deudas anteriores. Estamos tratando con las empresas a las que todavía debemos dinero y lo estamos gestionando de la mejor manera posible”. Cifras que dejan una tendencia. “Hemos crecido en patrocinadores y también en taquilla y abonados. La subida es clara. No es exponencial, pero sí que está siendo lineal. Y es algo de lo que debemos sentirnos muy orgullosos”.

Y con todo este pasado reciente, el presidente cobista empezó a hablar de futuro. ¿Cuál será el nuevo presupuesto? Regueira respondió a una pregunta del millón que queda abierta. “Tenemos un objetivo claro, crecer en presupuesto y eso será a lo largo de la temporada. No tenemos a día de hoy un presupuesto cerrado porque, al igual que el año pasado, vamos a trabajar durante todo el año para que el club crezca económicamente. Quiero trasladar que no conocemos nuestro presupuesto real y no lo vamos a conocer hasta que acabe esta temporada”.

Metidos en la vorágine del mercado de fichajes, en el Pazo ya saben que la Primera FEB sigue subiendo el ritmo año tras año. El ritmo y los euros. El COB mejora y los demás también. “No vamos a estar entre los cinco primeros presupuestos, eso lo tengo claro. Es algo que, de alguna manera, no supe explicar en su momento y quiero dejarlo muy claro. Pero tampoco espero estar entre los cinco últimos. Vamos a trabajar para estar lo más arriba posible a nivel presupuestario. Nuestra realidad económica es que deberíamos estar pensando en jugar para salvarnos. Somos un club ambicioso, pero realista. Hay clubes con un apoyo público altísimo. Nosotros hemos contactado con la inmensa mayoría de las empresas de Ourense de nivel más o menos grande. Algunos nos han ayudado, otros lo están valorando y otros han dicho que, de momento, no”, apuntó Regueira, que destacó que empresas de fuera de la comunidad, como Blendio, han apostado por el proyecto cobista. “No voy a decir que somos incansables porque no somos ni los mejores ni probablemente nunca lo vayamos a ser, pero en este Consejo de Administración trabajamos de forma muy firme en hacer crecer al club”.

Torneo

Diego Regueira también confirmó que habrá una nueva edición del torneo As Burgas Basket Cup, que llegará los días 16, 17, 18 y 19 de septiembre, “tanto la competición femenina como la masculina”. Se presentará oficialmente más adelante, con el cartel de equipos (el COB, por supuesto), pero el presidente avanzó que “queremos que sea un torneo más equilibrado, aunque sea bonito medirse contra equipos ACB”.