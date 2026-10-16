El más difícil todavía para el COB: el Alicante

El segundo partido consecutivo en el Pazo para el COB aumenta todavía más complejidad. El Cantabria confirmó la diferencia de pegada, físico y consistencia de los ourensanos con los equipos de la zona alta a estas alturas de la temporada y esta noche llega un rival todavía mejor. Para redondear los hándicaps, el COB tiene piezas clave fuera de combate.

Si el Cantabria fue capaz de mantener a raya a los ourensanos, el Alicante asusta. El poderío económico del proyecto mexicano del Lucentum se confirma en su segunda temporada en el club y Pedro Rivero ha sabido configurar un equipo imponente por físico, calidad y profundidad de plantilla.

El rival del COB avisó en la pretemporada y está confirmando en este inicio de liga que está preparado para todo. A dos equipos de zona de play off, Fuenlabrada y Menorca, los tumbó con contundencia y en la última jornada alzó la voz para toda la categoría ganando al máximo favorito, el Gran Canaria.

Y lo hizo con un estilo y una continuidad que supone una seria amenaza a las limitaciones del COB. El Alicante puso el listón de los contactos físicos al máximo durante los 40 minutos y fue sumando referentes en ataque para competir siempre y doblar el brazo al final de un Gran Canaria que terminó desesperado.

En la previa del partido cuesta encontrar argumentos en el COB para tutear a un rival así. Sobre todo por las ausencias con las que cuenta. El último partido en el Pazo dejó en evidencia los problemas en la zona para detener a un pívot con oficio como Danilo Ostojic (24 puntos) y el anhelado regreso de Javi Nicolau todavía sigue siendo una incógnita. El pívot ya está entrenando con el grupo y ha empezado a completar las lesiones al mismo ritmo y con el trabajo con contacto, pero su participación esta noche es duda y de hacerlo apuntaría a testimonial. Ante un rival con músculo, contundencia y rotaciones interminables será un problema importante.

Más todavía si la manta también se destapa en el perímetro. Marc García no consigue superar la lesión de rodilla que sufrió la semana del partido ante el Gipuzkoa y en la última sesión sufrió una recaída que también lo deja virtualmente descartado. El mejor escenario posible es que tuviese una presencia similar a la de aquel partido, en el que jugó cinco minutos y sin poder aportar prácticamente nada.

En este escenario, el COB está obligado a un nivel de concentración, intensidad y acierto sobresaliente para intentar competir. Jugadores como Toms Leimanis, Jan Zídek o Sean McDonnell tendrán que asumir más galones y todos estar preparados para competir contra un rival con una nivel físico muy superior a todos los equipos contra los que se han enfrentado hasta ahora.