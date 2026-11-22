El COB cierra una semana de máxima exigencia en el Movistar Arena ante el Estudiantes de Toni Ten, el equipo más anotador de la liga, condicionando su plan por el desgaste físico, las dudas de Leimanis y Marc García, y con el objetivo de dar un golpe en la clasificación antes del parón por la ventana FIBA

El COB cierra ocho días de máxima exigencia visitando al Estudiantes en el Movistar Arena. Tras sumar un triunfo en liga y sufrir una dolorosa eliminación copera, el conjunto ourensano afronta este reto ante uno de los grandes aspirantes de la competición con 24 horas menos de descanso que su rival.

La dosificación de esfuerzos y el reparto de minutos marcarán el guion del equipo ourensano. Pendiente de la enfermería, el cuerpo técnico espera contar con todos sus efectivos, poniendo el foco en la evolución de la espalda de Leimanis —sin minutos en el último encuentro y ante su exequipo— y en la recuperación de Marc García, que ya dejó buenas sensaciones tras superar sus problemas físicos.

Enfrente estará el equipo más anotador del campeonato, una plantilla larga y muy física dirigida por Toni Ten. El conjunto madrileño cuenta con una batería de recursos liderada en ataque por Omar Silverio, además de nombres de peso como Zurbriggen, Westermann, Speight, Munnings, Vaulet o Floyd.

Para tener opciones en Madrid, el COB necesitará igualar la intensidad en el choque y moverse en un tanteo elevado. Antes de afrontar el parón por la ventana FIBA, los ourensanos saltan al parquet sin complejos para intentar dar la sorpresa y mantenerse en la parte alta de la tabla.