ENCUENTRO ANTE EL ESTUDIANTES
Moncho López: “No nos podemos dejar intimidar por su físico”
ENCUENTRO ANTE EL ESTUDIANTES
Moncho López, entrenador del COB, hizo borrón y cuenta nueva con la Copa España para preparar a toda velocidad el exigente partido de hoy ante el Estudiantes. “Plantillas como la suya, la del Gran Canaria, Granada y otros equipos dignifican esta categoría. Demuestran lo dura que es la segunda competición española porque tienen derrotas, no solo porque hagan buenos equipos. Esto también nos hace creer que se les puede ganar y nos hemos preparado para eso”.
El preparador cobista tiene claras las fortalezas a minimizar de los madrileños: “Es uno de los equipos más agresivos de la liga. Intentan condicionar los partidos utilizando el músculo. Lo primero que tenemos que hacer es no dejarnos intimidar y entender que, dentro de nuestra limitación, quizá con mucha rotación y con extra motivación, podemos equilibrar el físico. Desde el punto de vista táctico, me preocupan muchas cosas del Estudiantes. La que más, Omar Silverio”.
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