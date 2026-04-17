🔴 Directo | El COB se enfrenta al Obradoiro en un derbi de realidades opuestas

Romaro Gil realiza un mate ante el Obradoiro en la primera vuelta.

El COB visita Santiago para enfrentar a un rival que llega en un gran momento de forma y al que derrotó en la primera vuelta pero ahora los momentos de forma son distintos

El COB se enfrenta este viernes al Obradoiro. El equipo ourensano visita Santiago tras acumular tres derrotas consecutivas y complicarse las posibilidades de acceder a los puestos de play offs. En cambio el Obradoiro llega a este partido en una gran racha tras derrotar al Básquet Coruña y depender de ellos mismo para lograr el ascenso a la ACB.

Un partido de realidades opuestas y donde el COB quiere recuperar las buenas sensaciones para seguir soñando con acceder a los puestos de play offs. Un partido donde Kalscheur es baja para el COB.

Sigue toda la acción de este partido, minuto a minuto, desde las 20:00 horas.