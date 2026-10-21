El COB, a lograr el máximo con lo mínimo

No llega en el mejor momento ni de resultados ni de efectivos, pero la Copa España entra hasta la cocina en el panorama del COB. Los ourensanos disputan hoy su primera eliminatoria copera visitando al Prat catalán en una eliminatoria a partido único. Ganas y celebras, pierdes y te vas a casa. Dos derrotas ligueras seguidas, ambas en el Pazo, y una enfermería que no ayuda han marcado las últimas semanas. Pero lejos de tomar el torneo del KO como algo menor, el equipo cobista quiere que ejerza de bálsamo y llegar lo más lejos posible, defendiendo la Final Four que disputó el pasado curso.

El capítulo de bajas tiene dos confirmadas, ambas por fuera. Ni Marc García ni Martín Fernández se vestirán de corto y el panorama no pinta claro tampoco para el sábado en Palencia. Sustos al margen, el resto deberían estar disponibles. Incluido Javi Nicolau, que apunta a estrenarse con la camiseta del COB en esta temporada. Llegará falto de ritmo, porque el pubis lo ha dejado sin participación hasta la fecha, condicionado desde la pretemporada. Centímetros necesarios para la pintura y una prueba para ver cuál es su punto de partida entrado el mes de octubre.

Con dos anotadores en el dique seco, cobrará importancia la asunción de responsabilidades de jugadores como Leimanis, Oroz o Russell. Incluso el joven Darío Pérez, en dinámica del primer equipo y con participación, podría tener algo más de tiempo en pista. Por dentro, no hay una diferencia de físico como podría haber en otros cruces entre un Primera y un Segunda, pero sí la debería haber de calidad.

Confianzas, las justas

Pero lo que tienen claro los cobistas, y en ello ha insistido Moncho López pizarra en mano, es en que deben evitar caer en el exceso de confianza. El Prat es de una categoría inferior, pero tiene jugadores con experiencia en ligas mayores, incluida alguna cara conocida. Sergi Costa, Pau Carreño, Thomas Smallwood o el excobista José Nogués son rostros conocidos y experimentados. A ellos se les une Robert Cosialls, que cuajó una gran última campaña en Oviedo, pero está inédito hasta el momento por lesión.

Con Mario del Campo al frente de las operaciones desde el banquillo, los catalanes practican un juego ofensivo vistoso, con variantes tácticas y buscarán jugar sus cartas sobre el parquet del Joan Busquets. En la competición liguera llevan un balance de dos victorias y una derrota tras caer esta pasada jornada en la pista del Cartagena en un duelo igualado.

Un día para ganar, pese a los condicionantes. El COB no quiere que su paso por la Copa España sea flor de un día y sabe que, de avanzar, las otras eliminatorias las disputaría en el Pazo, sin coger carretera y manta. Para ello, tendrá que convertir en práctica su superioridad teórica, sin confianzas y sin que nadie se haga daño, que el botiquín da para lo que da y la Liga espera este sábado. Que sea una Copa sin resaca.