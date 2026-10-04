EDITORIAL
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🔴 Directo | El COB por detrás en el marcador tras el primer cuarto ante el Gipuzkoa (36-30)

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El COB se enfrenta al Gipuzkoa Basket, un equipo de altura, en un partido ante un rival que está llamado a pelear por los puestos más altos de la clasificación. Los de Moncho López quieren seguir sumando y adaptándose a la competición

🔴 Directo | El COB arranca la temporada y se enfrenta al Tizona en el Pazo
🔴 Directo | El COB arranca la temporada y se enfrenta al Tizona en el Pazo | La Región
Jorge Ron
Jorge Ron
Publicado: 04 oct 2026 - 17:50 Actualizado: 04 oct 2026 - 18:42

El COB ganó y gustó en su debut liguero. Este fin de semana el equipo se enfrenta lejos de casa al Gipuzkoa Basket. Un partido al que llegan con las buenas sensaciones del debut ante el Tizona pero con el objetivo de ir paso a paso.

Los de Moncho López tienen enfrente a un rival que está llamado a estar en la parte alta y que mezcla altura con talento explosivo, esperando al COB un partido donde el que menos errores cometa parte con ventaja para llevarse la victoria.

Sigue desde las 18:00 horas el partido en directo, minuto a minuto, con La Región

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