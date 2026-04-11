🔴 Directo | El COB quiere volver a ganar ante su público al Alega Cantabria

E l COB quiere seguir manteniendo el objetivo de acceder a los play offs . Los de Moncho López se enfrentan en el Pazo al Alega Cantabria que tiene una victoria menos que los ourensanos en temporada regular

El COB vuelve al Pazo. El COB se enfrenta al Alega Cantabria. Los de Moncho López quieren volver a soñar con los play offs y eso pasa por ganar en casa a un rival directo como el conjunto cántabro.

El equipo ourensano viene de vivir una de sus peores derrotas de la temporada ante el Palmer Basket. Este encuentro ante un equipo con grandes nombres es de gran importancia para el conjunto cobista en sus aspiraciones de la temporada.

El Alega Cantabria tiene una victoria menos que los de Moncho López y quieren aumentar la racha negativa de los de Ourense.

Desde las 19:00 horas, minuto a minuto, sigue toda la acción de este partido con La Región.