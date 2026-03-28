🔴 Directo | El COB regresa al Pazo para enfrentar al Zamora

El COB se enfrenta al Zamora en partido con mucho en juego. Los de Moncho López y su rival están con opciones de entrar a play offs. Una victoria puede marcar la diferencia en el tramo final de la temporada en sus aspiraciones

El COB regresa a la acción tras descansar la anterior jornada. Los de Moncho López regesan al Pazo para enfrentar al Zamora. El equipo ourensano necesita ganar para mantenerse en los puestos de play offs.

Este sábado el COB se enfrenta a un rival directo en la pelea por los puestos de play offs y necesita de la magia del Pazo para este partidos. Además, el encuentro sirve para homenajear a toda la cantera deportiva de Ourense.

El Zamora está obligado a ganar en el Pazo para mantener sus opciones a la zona noble aún vigentes. El equipo visitante cuenta con una victoria menos que los de Moncho López.

Sigue, minuto a minuto, toda la acción de este partido con mucho en juego a través de La Región desde las 19:00 horas.