Así te contamos, minuto a minuto, la dolorosa derrota del COB ante el Palmer Basket (72-56)

SEGUNDA DERROTA SEGUIDA
El COB dimite del baloncesto ante el Palmer (72-56)
MAL PARTIDO
El COB suma una derrota más y se aleja de los play offs. En un partido importante pudo haber realizado la peor actuación de la temporada al verse superado por Palmer Basket en la segunda mitad del partido.
Los de Moncho López se fueron por delante al descanso pero un parcial de 28-8 en el tercer cuarto los condenó ante un equipo que estaba obligado a ganar para salir del descenso. El mejor del COB fue Okanu con 11 puntos y 7 rebotes.
