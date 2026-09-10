Ecuador de la pretemporada del COB: mucho sudado, mucho por sudar

El COB continúa sudando la camiseta. Lo hace llegando al ecuador de una pretemporada que arrancó en dos tandas, la voluntaria y la imperdible. Meter carga en las piernas, asimilar conceptos de juego y crear la química necesaria en una plantilla que mezcla conocidos con caras nuevas. Atrás quedó el primer amistoso, la Copa Galicia y la llegada a Ourense de todos los que son, en momentos diferentes debido a los compromisos internacionales. Por delante quedan más sesiones en el Pazo, otro duelo de preparación este sábado ante el Zamora y el torneo As Burgas Basket Cup el próximo fin de semana, en lo que será la puesta de largo ante sus aficionados.

El equipo ourensano arrancó el 3 de agosto con esas sesiones voluntarias. Juventud por bandera y Sergio Rodríguez echando una mano de calidad y experiencia en unos entrenamientos que fueron sumando piezas sobre la marcha. El día 18 del mismo mes fue el inicio oficial de la preparación, con los internacionales retrasando su aterrizaje por las ventanas FIBA. Luego llegaron los duelos ante el Oviedo y frente al Básquet Coruña, este último en la semifinal de la Copa Galicia y que dejó buenas sensaciones agarrones y silbatos ausentes al margen.

Tocados

Con todos los jugadores pisando el Pazo, Moncho López ya tiene los ingredientes para ir cocinando su menú. Aunque la pretemporada también está teniendo sus contratiempos, la mayoría en forma de problemas físicos. Javi Nicolau y su dolencia en el pubis es el que más preocupa. Días mejores, días peores se mezclan en su recuperación. No jugará este sábado ante el Zamora. Tampoco Diogo Seixas, con un problema más leve. El portugués no ha parado de trabajar. Hizo la postemporada, trabajó durante las vacaciones y fue el primero en llegar a las sesiones voluntarias. Y claro, hay que parar. Una sobrecarga en la rodilla obliga a sacar el pie del acelerador. Además, Sergio Rodríguez sufrió un esguince en su tobillo izquierdo. El resto estará este sábado en el pabellón Ángel Nieto para competir, desde las 17:00 horas, por el 47 Trofeo Diputación de Zamora ante un rival que incorporó una pieza más a su puzzle, la de Isaiah Rivera, escolta dominicano que llega desde el Cartagena.

Torneo

Después quedará otra semana de entrenamientos antes de afrontar una cita especial: el torneo As Burgas Basket Cup. El viernes 18 se medirá al Oliveirense portugués desde las 20:30 horas y el sábado disputará o bien el tercer y cuarto puesto o bien la final del torneo, con el Palencia y el Porto disputando la otra semifinal. Una fiesta del baloncesto que tendrá previamente su competición femenina con el Ensino, Avenida, Araski y Benfica. Cantidad y calidad.

Será la última fase de la preparación. Después de eso, el COB activará ya el modo Liga con el estreno ante el Tizona Burgos en el Pazo el sábado 26 de septiembre en el habitual horario de las 19:00 horas. Ahí se comprobará si la carga de la batería llega en buen estado para el primer examen. Cuidar a los más tocados y meter en dinámica a los menos rodados aparece como asignatura a cumplir desde ahora hasta la fecha del debut. Y mañana, acto de presentación y baño de masas entre la Praza Maior y la de San Martiño desde las 19:00 horas en adelante. Mucho COB en lo que queda de septiembre.