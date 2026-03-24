Empieza lo más bonito de la liga para el COB

El COB regresa a una liga a la que le queda lo mejor. Una categoría con un nivel de clubes, aficiones, jugadores y entrenadores altísimo, que se pone la guinda a sí misma.

El equipo de Moncho López se ha ganado el derecho a soñar con el play off, haciéndolo además sin la presión de la permanencia y con otros siete u ocho equipos en la misma batalla. Es lo único que importa en Ourense, pero lo menos dramático.

Igual respeto generan los agobios por no descender como la desilusión de quedarse sin el ascenso directo. El Básquet Coruña y el Obradoiro miran el derbi del 11 de abril pensando que ahí puede estar la llave de la ACB, pero sabiendo que cualquier otro partido puede cambiar su destino.

Y lo mismo ocurre por abajo. El Melilla apura sus opciones, el Tizona está al límite, el Palmer ha reaccionado y el Cartagena ha encontrado un revulsivo con el cambio de entrenador. Uno subirá, dos bajarán y ocho pelearán por el play off en una liga espectacular de principio a fin.

El detalle El COB tiene hoy su primer día de descanso tras entrenar el fin de semana y ayer en el Pazo. El equipo tiene que trabajar a menor ritmo, con algunos de sus jugadores arrastrando distintas molestias físicas, pero confían en tener a los 12 disponibles para el partido del sábado en el Pazo.

¡Qué curioso! El derbi entre el Obradoiro y el COB cambia de día y de hora. Será el viernes 17 a las ocho de la tarde. Peor imposible para que vayan ourensanos a animar al Sar. Ni hecho aposta. ¿O sí?