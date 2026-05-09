Fiesta del COB femenino rumbo al ascenso (69-50)

El COB está un poco más cerca del ascenso a la Primera Autonómica tras su notable victoria en el partido de ida ante el CB Artai (69-50). Pase lo que pase en la vuelta en Carballo, la despedida de la temporada del equipo entrenado por Millán Brea en casa no pudo ser mejor. Victoria, buen juego y un ambientazo en la grada para confirmar el éxito del proyecto que arrancó esta temporada en el club cobista.

Entre el equipo y la atmósfera, el COB fue poco a poco dominando a un rival más justo de rotaciones y que fue viendo como se encarrilaba la eliminatoria al ritmo que pasaban los minutos. Porque el inicio fue muy igualado, en el juego y también en los errores, quizá fruto de la presión y de los nervios.

El equipo ourensano se mantenía casi siempre por delante, pero las visitantes no se descolgaban nunca y a tres minutos del descanso la igualdad era casi total (23-21). Y en ese espacio pudo estar la clave. Un parcial final de 8-0 llevó el partido al descanso con la máxima renta y le dio un impulso de confianza a las locales (31-21).

En la segunda el COB fue superior. Con un juego sólido en el que Lara Domínguez llevaba todo el protagonismo ofensivo, Noelia Carnero dirigía con el buen criterio de siempre y Paula Álvarez equilibraba el equipo sumando en las zonas. La ventaja se quedó en 14 puntos al final del tercer cuarto (49-35) y llegó hasta los 23 ya en la recta final del último (67-44). Los 19 en los que se cerró el marcador se antojan una renta importante para ser optimistas. “O equipo estivo moi ben, presionando e xogando con moito equilibrio”, decía Millán Brea tras el partido. “Pase o pase o partido non puido ser mellor e o ambiente que vivimos foi moi fermoso. Teño que darlle a grazas a toda a xente que veu a animarnos”, añadía el técnico.

La vuelta será el próximo domingo en Carballo y en caso de ganar, aunque ya sería con el ascenso en el bolsillo, la final ante el ganador del Río Ulla-Sarria.