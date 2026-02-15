El fuego del Pazo nunca se apaga

El COB tiene una máscara para el Pazo y otra cuando hace la maleta. Fuera ha conseguido victorias loables, pero también ha caído en días en los que podía haber dado alguna vuelta más de tuerca. En casa es otra historia. Aprieta mucho.

El equipo y su afición han entrado en una fase de confianza mutua que lo hace un rival incómodo para cualquiera. También para los más poderosos. Siete victorias en los nueve partidos que ha disputado en su fortín lo hacen uno de los mejores equipos de la categoría. Y ya no hay cábalas por hacer sobre la entidad de los que quedan por venir. Alicante, Menorca y Estudiantes son fijos en las quinielas de play off y en la lucha por la Final Four, y han caído fundidos en el fuego que van creando los de Moncho López y sus aficionados con el paso de los minutos. El Obradoiro ha ganado 16 de sus últimos 17 partidos, es el equipo más en forma de la competición, y ese único tropiezo fue precisamente en Ourense.

El COB llega a su casa, se viste la capa y se cree capaz de ganarle a cualquiera. Sus aficionados se ponen las pinturas de guerra y llegan al asiento convencidos de que es posible. No importa quien venga o como vaya el partido. Se retroalimentan en esa convicción y los rivales también lo notan.

Las opciones de play off están intactas y pasan por seguir acumulando victorias en un Pazo al que todavía le quedan seis partidos más en el calendario. Pero si es capaz de jugar así en casa, algo más también puede rascar fuera.