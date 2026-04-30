Galería | El COB brilla fuera de la cancha

La Asociación Aixiña, presente en todos los partidos del COB en el Pazo, recibió a los jugadores y entrenadores para presentarles el trabajo que realizan

El COB devolvió la visita a algunos de sus seguidores más fieles. Aixiña no falta a ningún partido en el Pazo, vaya como el equipo, y esta vez fueron jugadores y cuerpo técnico los que acudieron a ver cómo funciona una asociación dedicada a la atención integral de personas con discapacidad física, parálisis cerebral, daño cerebral y tercera edad dependiente.

“El COB y Aixiña tiene una relación de hace muchísimo años y que podamos ir aver los partidos en primera fila es una maravilla y que vengan a vernos es un placer. Colaboraremos siempre con el COB y somos vecinos”, explica Lalo Blanco, responsable del Servicio de Ocio Tiempo Libre y Voluntariado. “Les hemos mostrado lo que son nuestra instalaciones y lo que hacemos. Está todo dentro de un centro especial de empleo, en el que tenemos a 130 personas trabajando y cerca de un 70 por cien son personas con discapacidad”.

En la visita, Aixiña entregó un reconocimiento al club por la labor que realizan y especialmente a su Área Social. “Solo podemos agradecer a Aixiña. Primero por venir a cada partido, segundo por la invitación que nos han hecho”, decía Gonzalo Sueiro, responsable del Área Social. Y añadía que “todo lo que hacen es digno de elogio, lo que hacen en el día a día con sus usuarios y cómo facilitan el que tengan una mejor vida. Ha sido una visita muy emotiva y también nos ayuda a que nuestro jugadores conozcan la realidad ourensana y nosotros poner en valor el trabajo que hacen las asociaciones”.