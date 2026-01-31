Galería | El milagro en el Pazo para el COB fue competir ante el Fuenlabrada

La victoria ante el Obradoiro confirmó que este COB es capaz de todo y de hacer creer a su afición hasta en lo imposible. También este sábado. Aunque tuviese que competir sin dos jugadores lesionados, uno que sale de lesión y otro que juega por obligación, porque no quiere irse aunque al club le encantaría sustituirlo. Aun así fue capaz de ser superior a uno de los mejores equipos de la liga en muchos minutos y tener opciones hasta el último tiro.

El COB repitió milagro, pero esta vez no terminó con una victoria. Tuvo que inventarse quintetos con jugadores constantemente fuera de posición y en muchas ocasiones compartiendo pista jugadores que vienen de Segunda FEB con otros que debutan en la liga o que vienen de temporadas casi en blanco. Algo impensable en cualquier otro equipo de la competición y que en Ourense ya ni sorprende. Y mandó en el marcador casi siempre contra un Fuenlabrada con medio equipo que viene de ascender a la ACB con el Betis y alguno que viene de esa liga esta misma temporada. Y quizá por eso ganó: por experiencia, por calidad y por oficio.

El milagro esta vez fue llegar a la orilla. Quizá así se despierten en los despachos y la afición de la quimera que supone confiar en ganar partidos así, creer que se puede jugar el play off superando a rivales superiores en plantilla y contra clubes a años luz en ambición.

El Pazo ha creído siempre y lo confirmó con entradas sensacionales en todos los partidos, pero este sábado se fue en silencio y resignado a tener que ver pasar los días y las temporadas en un quiero pero no puedo permanente. El club lo borda en el envoltorio y en la forma, pero el tropiezo de esta jornada y el mensaje que se envía es un golpe mortal a lo más importante, la ilusión. Los despachos han enviado a la guerra al equipo con escudo y con lanza ante rivales con armamento de última generación y con capacidad para seguir comprando munición si hace falta. Confiando en que su entrenador siga compensando desde a pizarra las limitaciones que tiene en la plantilla. Y casi le sale otra vez.

El Pazo creyó una vez más y seguro que un minuto antes del próximo partido vuelve a hacerlo, pero tiene muchos años de baloncesto a la espalda y sabe cuándo es truco y cuándo es trampa. El sábado que viene, a la misma hora, el COB habrá jugado el partido aplazado ante el Fuenlabrada y recibido al Alicante. Obligado ya a ganar uno o los dos partidos para no tener que descubrir definitivamente el trampantojo. La falta de ambición y de fichajes fue la clave de la derrota de ayer. Y lo que es peor, aunque ahora se cambiase el paso, que está por ver, quizá ya sea tarde. El mensaje ya está dado.