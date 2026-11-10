Fundamentos científicos que avalan la candidatura de la Ribeira Sacra

A pesar de la recomendación desfavorable de Icomos, la resolución de la 48ª sesión del Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco (Busan, julio/2026), otorgó un margen técnico para reformular el expediente de postulación, abriendo una ventana de oportunidad para el horizonte de 2027.

La excelencia documental para revertir las objeciones internacionales a la candidatura “Ribeira Sacra: Paisaxe da Auga” a patrimonio mundial, radica en constatar que no es un ecosistema pristino alterado, sino un paisaje cultural evolutivo donde la tecnificación del agua es consustancial a su historia. Para ello, es preciso tener en cuenta y profundizar en los aspectos que enumero a modo de síntesis a continuación:

1) Arqueología e ingeniería hidráulica de la antigüedad: es necesario documentar la escala de la intervención romana en la cuenca. La infraestructura del túnel de Montefurado, diseñada para desviar el cauce del Sil y explotar la minería aurífera, demuestra que la alteración de la dinámica sedimentaria y geomorfológica del río comenzó hace dos milenios. Las redes de escorrentía artificial y las balsas de captación en cotas altas evidencian una gestión hidráulica intensiva previa a la era moderna.

El metabolismo circular de la Edad Media: la colonización monástica (Cluny y el Císter)

2) El metabolismo circular de la Edad Media: la colonización monástica (Cluny y el Císter), transformó la cuenca mediante una microgestión hidrológica orientada a la subsistencia agraria y la eficiencia energética: a) Acequias de ladera (levadas): canales de piedra que captaban el agua de manantiales superiores, distribuyéndola por gravedad de forma escalonada a través de los socalcos, reduciendo el estrés hídrico de la vid y previniendo la erosión del suelo. b) Abastecimiento e higiene monumental: sistemas de captación capilar subterránea en monasterios como Santo Estevo de Ribas de Sil, donde el agua cumplía un circuito de uso doméstico, productivo y agrario, constituyendo un modelo primitivo de economía circular. c) Paisaje de molienda fraccionada: redes de molinos harineros de rueda horizontal instalados en subafluentes de alta pendiente (el río Xábrega concentró 28 molinos y 2 batanes en 3 km, aprovechando las fervenzas locales), que aprovechaban la energía cinética sin consumir ni contaminar el recurso, devolviendo el caudal íntegro al ecosistema. En el Miño, las pendientes más suaves permitieron molinos asentados en los remansos fluviales (como en O Sangoñedo o el río Sardoura), actuando como conectores eco-sociales de la población.

3) Integración de la hidroelectricidad del siglo XX: las grandes presas modernas deben integrarse como la última capa histórica de la evolución tecnológica del cañón. Desde la perspectiva de la salud ambiental, el agua embalsada genera un efecto de inercia térmica que amortigua las temperaturas extremas, transformando el microclima local. Aunque este fenómeno incrementa el régimen higrométrico y la persistencia de nieblas artificiales -afectando a la presión de hongos fitopatógenos en el viñedo-, la viticultura heroica ha demostrado una notable resiliencia eco-adaptativa.

4) Cooperación científica internacional e instrumentos de gestión: la hoja de ruta hacia 2027 exige activar misiones consultivas con expertos de Icomos para auditar los inventarios hídricos conforme a criterios de convergencia metodológica. Esto debe complementarse con el blindaje jurídico unificado de los socalcos y una redefinición del valor universal excepcional (VUE) que acote el área protegida a aquellas zonas donde la simbiosis entre el relieve, los sistemas agrarios tradicionales y el bosque autóctono (las fragas de robles y castaños) permanezca incontestable.

La resolución final de la Unesco dependerá de una rectificación técnica que sustituya la inercia administrativa por el inapelable rigor de la ciencia aplicada, que constate que la salud de este ecosistema radica en su historia de adaptación mutua. La excelencia documental hará posible que la Ribeira Sacra se convierta en Patrimonio Mundial en 2027.