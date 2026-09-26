La ilusión del COB sube el telón ante el Tizona para arrancar la temporada

Se acabaron los ensayos, empieza la función principal. El COB 2026-2027 arranca de verdad de la buena, con su estreno en la Primera FEB. Será en casa, con el calor del Pazo, ante el Tizona Burgos. Adiós a las chanclas y bienvenida a las zapatillas. Un partido que a todo el mundo le llega demasiado pronto, pero que cuenta exactamente igual que todos los que vengan por delante. Será la primera oportunidad de mostrar las credenciales en una Primera FEB que no deja de subir el nivel de las plantillas, en nombres y sueldos. El equipo ourensano ha trabajado en los despachos para dar un paso adelante en su proyecto y la pista empezará a dictar sentencia.

Porque amistosos, Copa Galicia y As Burgas Cup sirvieron para calentar los motores y generar las ganas. Conocer a los nuevos fichajes, ver cómo están los viejos conocidos y calibrar las fortalezas de un equipo cambiado en las manos de Moncho López, en su tercera campaña pizarra en mano. Fue esta una semana de trabajo especial, con ese brillo diferente que aporta el inicio liguero. Problemas físicos de menor consideración en la plantilla, a excepción de un Javi Nicolau que sigue en el dique seco y tampoco estará este sábado por la tarde.

Puntos y rebote

El “nuevo” COB tendrá que poner sobre el parquet sus novedades. Se ha apostado por un equipo con más puntos, con acreditados anotadores como Marc García o Toms Leimanis, sin olvidar a un Martín Fernández que llega lanzado de la pretemporada. Ellos ponen experiencia, como un Xabi Oroz que es una garantía, o Sergio Rodríguez, alistado a última hora para cumplir su tercera etapa con la elástica ourensana, en principio, de forma temporal. Más incógnitas hay en la zona. Acostumbrados a dominar el rebote ofensivo, este curso no se ha apostado tanto por el físico. Una batalla a tener en cuenta, más aún sin Nicolau, y con muestras en los amistosos de que los ourensanos pueden sufrir en esa parcela.

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Al otro lado espera un Tizona Burgos que ha reformulado su receta. Mantiene nombres de peso, como Jofresa, Huelves, Brown o Czerapowicz, además del técnico gallego Denis Pombar. Pero también fue al mercado a buscar más de lo que tenía el pasado curso, donde resucitó al final para lograr una permanencia que pareció por momentos impensable. Y en esa “pesca”, Sebastian Aris y Jalen Tate son los nombres a tener en cuenta. Una dupla exterior que ha defendido con éxito proyectos grandes, que conocen bien la competición y la competición los conoce bien a ellos. Un rival con amenaza exterior y que no rehuye el ritmo rápido. Amenazas que tendrá que combatir el COB para arrimar el ascua a su sardina controlando los nervios propios del debut.

Caretas fuera, arranca la Primera FEB para el equipo cobista. Una guerra compuesta por batallas semanales en la que nadie va a regalar nada. Acostumbrados a comenzar bien, los ourensanos buscarán hoy que el Pazo, su gente y sus gargantas sigan siendo los mejores aliados.