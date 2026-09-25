Un Tizona para desconfiar

El COB arranca la liga este sábado en el Pazo (19:00 horas) y lo hace recibiendo al Tizona. Dos rivales teóricamente llamados a mirarse a los ojos en la clasificación y a picar piedra durante la temporada para inclinar la balanza y mirar más hacia arriba que para abajo, aunque sabiendo que no arrancan en el vagón de los favoritos a los puestos de privilegio.

La temporada pasada el equipo burgalés firmó una permanencia casi milagrosa en las últimas jornadas y ha apostado por repetir técnico, el gallego Denis Pombar, y mantener a algunos de los jugadores clave en la salvación: Huelves, Jofresa, Brown o Czerapowicz. Pero la clave del Tizona apunta a ser el nivel que puedan dar las caras nuevas, sobre todo los debutantes.

Jugadores como Niko Rocak (su hermano Toni estuvo muy cerca del COB el verano pasado), Jonathan Cisse o Chris Echui tendrán roles más o menos protagonistas, pero pueden ser los que disparen la media del equipo. Especialmente el talento anotador de Cisse. Aleksandre Pevadze tiene pasado en la “cantera” del Gran Canaria, pero casi toda su carrera la ha hecho en Georgia.

Pero el Tizona también ha podido fichar este verano a jugadores de garantías. Unos para asegurar la consistencia en el juego y otros para marcar diferencias.

Pablo Hernández y Ander Urdiain aportarán siempre. El primero se ha ganado un rol en equipos de muy arriba, como el Básquet Coruña o el Palencia, y otros más modestos, como el Castellón o el Cantabria, pero siempre jugando y aportando. Ander Urdiain demostró en el Palmer que tiene hueco en esta categoría y ahora le toca consolidarse.

De todas las caras nuevas hay dos que destacan sobre el resto: Sebastian Aris y Jalen Tate.

El base danés logró el ascenso con el Básquet Coruña y demostró el nivel que tiene para ser uno de los mejores directores de la liga y además poder asumir un rol anotador. No tuvo el mismo papel en el Alicante, pero volvió a reivindicar su nivel en Melilla.

Jalen Tate (con un 'look' con el que cuesta reconocerlo) es un exterior de máximo nivel en Primera FEB. Gran anotador y extraordinario pasador para generar ventajas o para asumir tiros decisivos.

Sobre los dos y la continuidad que pueda tener Czerapowicz recaerá mucho de lo que pueda hacer el Tizona esta temporada, aunque para el partido de mañana el base podría estar descartado por una lesión que lleva arrastrando toda la pretemporada.

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Un visitante muy exigente para el debut en el Pazo. Un Tizona sin dependencias y con mucha versatilidad y puntos en todas las posiciones. También con físico para castigar al COB en la zona y con talento para exigirle en el perímetro. Un rival para jugar de tú a tú y para desconfiar.