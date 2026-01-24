La ilusión del COB viene servida en Copa

Conseguir que sea un fin de semana que se recuerde para siempre en la historia del COB. Ese es el objetivo de la expedición que está en Palencia para disputar la Final Four de la Copa España. Porque no se puede ganar un título todos los días, ni lo pueden hacer todos los equipos, los ourensanos llevan trabajo e ilusión en el equipaje para, lo primero y seguro, medirse al Estudiantes en la segunda semifinal de la agenda del torneo. Un reto de altura para una recompensa mayúscula. En la pista, entrenadores y cuerpo técnico. En la grada, aficionados que desafían al temporal para dejarse las gargantas. Todos pondrán de su parte para que el cuento acabe con final feliz.

Llega el COB con la baja de Carlos Jürgens, con un tobillo que evoluciona, pero aún le falta. La buena noticia es la recuperación de Martín Iglesias, que ya se vistió en el duelo liguero ante el Palencia, pero no tuvo minutos. Volverá la fórmula de los tres pivots que tan bien le sentó al cuadro ourensano cuando lo pudo hacer. Un equipo que ha reforzado su confianza de competir ante los grandes. El triunfo frente al Obradoiro y los grandes tres cuartos ante el Palencia demostraron que se puede mirar a los ojos a cualquiera. También al Estudiantes.

Aprendizaje

El precedente más cercado llegó a principios de este año en Madrid. Ahí fueron los colegiales los que se quedaron con la victoria en una fórmula parecida: buenos tres cuartos y rotura del partido en unos peores minutos cobistas. Pero en la Copa todo cambia. Incluso el ambiente, el contexto. Mantener la concentración y agarrarse al partido en los parciales en contra que puedan llegar aparece como clave. Bajar la marcha, aunque sea poniendo la cuarta, se paga con penitencia ante adversarios de este nivel. Además, los líderes del COB tendrán que dar ese paso adelante en los momentos de la verdad, especialmente en ataque cuando el físico del rival trate de intimidar. Son batallas que se prevé tener y es obligatorio estar preparado. A partir de ahí, el esfuerzo colectivo en defensa y la mejor versión en el rebote ofensivo ganarán mayor importancia. Rebote ofensivo asociado a porcentaje en tiros libres, por supuesto.

Porque enfrente hay mucha metralla. El Estudiantes es otro de esos “all star” que te encuentras en la categoría. Pendientes de Jayson Granger, que paró en el último duelo con la vista puesta a estar en la Copa. A partir de ahí, el tiro exterior de Sali o Silverio (fue él el que rompió el partido liguero), la versatilidad y poder de Vaulet y Garino o el físico de Nwogbo. Y, además, McGrew, Filipovic, Giovannetti… Se podría decir eso de “el malo, para mí”.

Una jornada especial con el objetivo de repetir y volver a jugar mañana por el título. Será la mejor señal posible. El COB quiere empezar a brindar en la Copa España. No quiere mirar ni nombres ni cifras en los contratos. La pista dictará sentencia y a ilusión no les ganará nadie. Del desempeño de los jugadores y la pizarra de Moncho López saldrá la opción de seguir soñando despiertos.