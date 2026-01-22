Sony Vázquez, histórico capitán: “Para el COB es un prestigio enorme aspirar a un título”

El COB aspira este fin de semana a levantar un título 19 años después del último (Copa LEB Plata) y 26 del mismo por el que compite ahora. Sony Vázquez estuvo en aquellas dos plantillas y recuerda perfectamente lo que supuso y las experiencias vividas.

En el año 2000, el COB ganaba en Granada la entonces denominada Copa Príncipe, en un formato con ocho equipos: “Fue mi segundo año aquí tras volver de Portugal y fue algo espectacular”. “Nos tocaba jugar en Granada la jornada de liga anterior y ya nos quedamos allí toda la semana. Un ambiente espectacular, con todos los equipos en el mismo hotel y un ambientazo de básquet sensacional. Y para nosotros, que la ganamos, ya fue algo sensacional”.

Granada, Inca y, en la final, el Tenerife: “Tienes que pensar partido a partido”. “Solo pensar en ganar la semifinal y nada más. Si eres capaz de ganar ya podrás pensar en la final, en descansar bien esa noche y analizar el rival, que seguro que el cuerpo técnico ya lo lleva hecho con los dos equipos posibles”.

Aquel COB acabó ascendiendo a la ACB unos meses después: “Nuestro caso era distinto porque éramos uno de los claros favoritos”, pero sí ve muchas similitudes en la configuración de la plantilla. “Éramos un equipo con jugadores que luego tendrían nombre, pero ese año Juanjo Bernabé venía de no jugar nada, a Héctor García no lo conocía nadie, a mí tampoco, Jesús Fernández llevaba solo un año en la liga…”.

“Había ese núcleo de jugadores, como puede ser el COB de este año, con jugadores que ojalá dentro de unos años los veamos con peso en la liga y decidiendo. La diferencia es que nosotros teníamos veteranos como Bob Harstad, Joan Peñarroya o Bob McCann, que eran dominantes en la liga y nos guiaban al resto”.

El equipo ourensano llega a Palencia como el menos favorito de los cuatro, pero un torneo así siempre abre la puerta a las sorpresas: “Están jugando muy bien, con mucha confianza y mucha alegría”, sabiendo que a veces se enfrentan a jugadores con más experiencia. “Si el equipo tiene poca experiencia en la liga, mucho menos en este tipo de torneos. Tienen ganas e ilusión y a un partido todo puede pesar”.

Y añade: “Los últimos partidos te hacen pensar que todo puede pasar”. “Has ganado al Obradoiro y has tenido noqueado al Palencia y al Estudiantes. Ahora mismo, igual el Estudiantes está en peor situación que hace un mes, pero es el Estudiantes”.

Con ilusión y sin presión llegan los de Moncho López: “El COB no tiene nada que perder”. “Tienen que ir a disfrutarlo, porque el ambiente va a ser la leche, y ver qué pasa. Me molesta que haya gente que no le dé el reconocimiento que merece”.

“La Copa Príncipe que ganamos nosotros no tenía ni premio económico ni para el ‘play off’, pero era el prestigio de los jugadores y de ganar una copa. No somos jugadores que vayan a ganar la Copa del Rey, la ACB o la Euroliga. Lo guardo con muchísimo cariño. Para un equipo como el nuestro es un prestigio enorme aspirar a un título. No está el COB sobrado de títulos”.