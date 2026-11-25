Vimos una gran desesperación en la izquierda toda cuando los y las activistas disfrazadas de tertulianes y pseudoperiodistos tiraron de la revista Lecturas para aclamar a su líder ante la previsible debacle electoral, si la remontada amañada de los nietos no lo impide. Pero la emoción, los besos y los achuchones de ballet no logran tapar tanto desatino acumulado por el sanchismo descarriado. Se pueden hacer muchas “lecturas” de la campaña electoral, con o sin pucherazo, pero desde luego la de Sánchez ha dado la espalda a la realidad, por lo que en vísperas del debate a cuatro se puede decir que no hay coreografía, morreo ni camiseta de fuerza que logre esconder la verdad, como quedó demostrado en el cara a cara. Las lecturas de propaganda del sanchismo no duran ni “diez minutos” en el relato del ballet zoom, no calan ni una “semana” en el papel cuché y no transmiten empatía con el saludo de un falso “hola” en esta campaña del corazón coloreado por el sanchismo de sospechas fundadas.

Esa entrevista de Lecturas en busca del voto femenino y feminista no hará olvidar al electorado las putas

Esa entrevista de Lecturas en busca del voto femenino y feminista no hará olvidar al electorado las putas, los picaderos, las fiestas, lo catálogos, las saunas y los paradores del jolgorio. La risa de joker delata la naturaleza del candidato, consumido en los huesos del declive y la amnesia de su obra. Por mucho que suavice con voz fingida de niño bueno la rabia de un discurso retorcido, Pedro quedará en la historia de España como ejemplo temerario de esa política incapaz de respetar reglas ni moral en el arte de lo público. Hay varias lecturas de la entrevista del “photoshop”, pixelada en el sentimentalismo familiar de la mujer imputada, ambientada en la humanización de un político deshumanizado sin más escrúpulos que su propio bienestar para apalancarse en el poder. Pero la más arrastrada es la de la pájara Robles sobre el pájaro Sánchez.

Toca mudar el colchón comprado con dinero público, la amnistía y la excarcelación de etarras a los socios del chantaje

Toca alternancia, Pedro, como principal lectura de tu ocaso. Toca mudar el colchón comprado con dinero público, la amnistía y la excarcelación de etarras a los socios del chantaje. Toca hacer lecturas urgentes y auditorías transparentes de la gobernanza divisiva y peligrosa. Toca afianzar la democracia con la letra recta de la Constitución, pero jamás con lecturas interesadas de revista rosa y casación Pumpido. El chismorreo y el miedo al fraude en el que se ha convertido esa forma excesiva de hacer política raya la histeria del desquicie y la vehemencia de farándula. No seremos libres sin cambio y sin Código Penal, porque en eso consiste la verdadera lectura de la democracia.

Hay que regenerar, y dar una pasada por la oposición al abuso de poder, a la colonización okupa de las instituciones, a la falta de respeto y consideración de la totalidad del pueblo español, y no sólo de los que te votan. La política con mayúsculas no es un chisme de lecturas varias, sino la recuperación de la concordia como forma noble del bien común y del interés general. Hay lecturas que matan, y una de ellas es el largo historial de agravios del sanchismo con la sociedad española. Lecturas varias que para sí mismo no tiene.