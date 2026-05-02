El Melilla, próximo rival del COB: entre ganar y rezar

El COB se cruza el mapa para tratar de frenar su mala racha. Son seis derrotas seguidas que pesan en el ánimo y empañan lo bueno realizado anteriormente. Pero, peor están las cosas en Melilla. El adversario mañana del equipo ourensano tiene la soga al cuello. Parecía hundido, resucitó a lo grande, pero se ha vuelto a complicar la permanencia. Mucho. Tanto que los melillenses tienen que ganar los dos partidos que le restan y esperar que los resultados de algún rival directo les sonrían para no dar con sus juegos en Segunda FEB nuevamente.

Y es que el Melilla parece haber vivido varias temporadas en una. Cambios continuos en la plantilla, relevo en el banquillo, momentos que parecía que sí, jornadas en las que parecía que no… Una mezcla de emociones fuertes. Los cobistas tendrán que verse las caras con todo eso, para lo bueno y para lo malo. Es cierto que los norteafricanos mejoraron con la llegada del técnico Rafa Sanz. El excobista fue tocando teclas y llegó a sacar de los puestos rojos a los suyos. Pero las últimas derrotas ante el Estudiantes y, sobre todo, ante el Tizona les han dejado muy tocados.

En su nómina de jugadores actual hay hombres con peso en la Liga. El también excobista Sergio Rodríguez llegó sobre la marcha para aportar experiencia y versatilidad. Aris cambió Alicante por Melilla para subir el nivel en una posición en la que ya estaba un Cristian Díaz que sabe de sobra de qué va esto. Al igual que un Iván Cruz, acostumbrado a proyectos con objetivos más ambiciosos y que ha tirado del carro siendo la referencia del equipo.

Secundarios

No son los únicos que pueden aportar en una plantilla con nombres que harían pensar en una posición en la tabla más desahogada. Hoover tiene capacidad para hacer daño desde el juego interior, Caicedo pone el físico y el dinamismo que le proporciona la juventud y Javi García llega al partido en una buena dinámica.

En la pintura, más allá de Cruz o las clásicas incursiones de Sergio Rodríguez, hay más trabajo que talento puro. Todo en un equipo por el que pasaron este curso nombres como Heron, Stumbris o Poirier. Casi nada.

No suele ser el pabellón melillense una caldera precisamente. Para cambiar ese factor, desde el club han hecho un llamamiento a su gente, con entrada gratuita para todos. Toca quemar las naves ante un COB que buscará recuperar el pulso antes de despedir la temporada en el Pazo frente al Oviedo.