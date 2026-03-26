Moncho López, entrenador del COB: “Confío ciegamente en estos jugadores”

El COB recibe el sábado al Zamora tras una semana de parón, con la recta final de la temporada lanzada y con el play off como objetivo para el equipo ourensano. El entrenador cobista, Moncho López, acudió al plató de Telemiño a analizar la actualidad del equipo y lo hizo acompañado por el consejero del club Gonzalo Sueiro.

“Yo prefería tener partido, creo que nos viene mal haber parado, porque nos estábamos sintiendo bien tras ganar los partidos contra Alicante, Estudiantes o Tizona y con el equipo sintiéndose bien tras un poco de desasosiego en el grupo tras la salida de Kentwan Smith y la llegada de un nuevo compañero”, empezó diciendo en el programa Zona COB. “Los parones de selecciones son un problema, pero tenemos que aceptarlo. Otra cosa es la liga de 17 equipos que hemos tenido esta temporada, no hay ningún entrenador que te pueda decir que le viene bien ese descanso”, añadió.

El equipo ourensano está a dos victorias de distancia de sus rivales directos, pero el entrenador matiza los números: “La clasificación está un poco desvirtuada porque hay muchos equipos que todavía no han descansado. De los equipos que vienen por detrás quizá Zamora es la opción más realista, pero confío en que ganemos el sábado”. Y pone todos los focos posibles en ese partido: “Para nosotros es una final y así tenemos que afrontarlo. Desgraciadamente ganarlo no nos garantiza el play off, pero perder nos pondría en una situación muy complicada. No me pasa otra cosa por la cabeza que este partido y es fundamental sacarlo”. Y añade: “Tenemos que encarar todos como finales y no hacer las cuentas de la lechera. Hace poco se pensaba que era el Oviedo el equipo contra el que nos podíamos jugar el play off y ahora está discutiéndole la quinta plaza al Gipuzkoa”.

López insistió varias veces en evitar las cuentas a largo plazo. Habla de lo inminente, pero sobre todo de cómo enfocarlo para tener un rendimiento mayor: “Seguro que los jugadores hacen sus propias cuentas, pero lo importante es que entiendan que cada semana hay un partido que es una final. Y quizá fallamos al pasar ese mensaje en el partido ante el Tizona. A veces intentas tocar todas las teclas, pero somos un equipo muy joven, con muy poca experiencia y a veces es muy fácil que te despistes y si tu energía va más orientada hacia lo individual seguro que no ganas finales. Vamos a ver cómo reacciona este grupo afrontando finales, pero confío ciegamente en el equipo”.

Veo al equipo competir mejor que el de la temporada pasada y eso me hace estar tranquilo

Desde el arranque de la temporada habló Moncho López de un COB que quería ser ambicioso y están aspirando al play off, pone todos los méritos en los jugadores: “Trabajan mucho, son chicos excepcionales y están jugando muy bien. Hay días que hemos dado señales de no habernos mentalizado bien, pero ahí el responsable soy yo. Nos pasó contra el Gipuzkoa o contra el Cartagena”.

La temporada pasada se quedó a un partido del play off y, con los números en la mano, este COB es superior al anterior, está en situación de superarlo en lo más importante, el número de victorias. Otra cosa es que sea suficiente para lograr el objetivo: “Mucha gente me compara a este equipo con el de la temporada pasada. A mí este equipo me ofrece más garantías, en el día a día y en el trabajo. Veo a este equipo competir mucho mejor en una liga que me parece más difícil y eso, unido a la solvencia en el Pazo, me deja bastante tranquilo”. Pero sabe que la nota final la pondrá la clasificación: “Lo que interesa es tener resultados. Me gusta mucho que nos digan que tenemos una identidad y que tenemos muchos jugadores que han mejorado, pero lo más importante es ganar”.

Pensando en ello y en el “partido a partido” que repitió en varias ocasiones, lo único que vale es el sábado. López elogia a un rival al que logró ganar en la primera vuelta: “Zamora es de los baloncestos más bonitos de la liga. Se habla mucho del dinamismo, de correr y Zamora es el equipo con más ritmo de la liga. Este año la liga aumentó mucho el ritmo y Zamora es el primero en eso. Es un equipo muy consistente como local y uno de los pocos que ha sido capaz de ganar en una pista tan complicada como la del Gipuzkoa. Es un partido muy bonito, Zamora es uno de los equipos que me gusta ver”.

El proyecto

Moncho López tiene dos años más de contrato y, antes de terminar el programa, tuvo tiempo para hablar de la idea que tiene en la cabeza a corto plazo: “Hay una necesidad obvia de mejorar el grupo y el grupo no mejora solo entrenando. Esta temporada siguieron tres jugadores que estaban la temporada anterior y la próxima me gustaría que siguieran cinco o seis, pensando también en que si podemos dar un salto cuantitativo en el presupuesto podamos fichar más talento”.