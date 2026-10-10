Moncho López, entrenador del COB: "Estamos motivados"

Un partido de alta exigencia. Así resume Moncho López, entrenador del COB, el duelo de esta tarde ante el Cantabria. El preparador cobista destaca el potencial de su adversario, pero también es consciente de la onda positiva en la que viven los suyos: “El equipo llega motivado por las dos primeras victorias, pero consciente de la dificultad del partido. Jugamos contra uno de los grandes equipos de la competición. Estamos contentos por poder jugar en casa. Creemos que el factor pista nos ayuda muchísimo, es fundamental para nosotros. Lo hemos preparado lo mejor que hemos podido en una semana que se acortó bastante por el regreso desde Gipuzkoa, llegando a las 6:00 de la mañana del lunes. Nos gustaría tener algún día más de preparación, pero es así para todos”.

Virtudes y debilidades

Al otro de la pista estará un Cantabria que cuenta sus partidos por triunfos. Para Moncho López no es ninguna sorpresa. “Es difícil encontrarle al Cantabria puntos débiles obvios. Estamos hablando de una de las mejores plantillas de la competición, incluso para gustos hay quien podría decir que es la mejor. Se trata de un equipo realmente con muchos jugadores con presencia habitual en la Final Four, varios que han ascendido incluso con más de un club. Por eso para mí es muy difícil decir ‘flojean en esto’. Nos va a exigir mucho desde el punto de vista físico, tienen muchos focos de anotación, tienen puntos en las posiciones interiores y en los exteriores, tienen amenaza de tres, tienen buenos manejadores. Creo que tenemos que hacer un partido muy completo y también tener alguna suerte y esperar algún mal momento de ellos, no digo un mal día, pero que algo no les salga”, explica el entrenador cobista.

Lo que no tendrán con cántabros de su lado será a la afición del Pazo. Un factor a tener en cuenta, que buscará poner su granito de arena para que el triunfo se quede en Ourense. “Para nosotros siempre tiene importancia. Creo que demostramos más consistencia en casa que fuera, aunque en los últimos años hemos logrado algunas victorias contra pronóstico fuera también. Pero jugando en casa nos sentimos mejor, obviamente. Nuestro público ayuda mucho y confío en que vuelva a suceder lo mismo, que tengamos mucha presencia de aficionados. Ojalá vengan ya antes y disfruten de la fan zone previa. Los partidos en el Pazo son una fiesta, tienen que ser una fiesta que empiece en las horas previas en el exterior y que ojalá continúe en el interior del pabellón”, apunta Moncho López.

Encinas: "El equipo lo va haciendo mejor"

Lolo Encinas, entrenador del Cantabria, también pasó revista al choque que se disputará en el Pazo. El preparador analizó al cuadro ourensano y sus características. “El COB se ha reforzado muy bien esta temporada. Está jugando a un ritmo un poco más alto que otros años y tiene una buena anotación. A nosotros nos está costando un poco jugar de forma fluida y tenemos que ir mejorando con el paso de las semanas. Pese a ello, los cántabros llevan dos triunfos en otros tantos partidos. “Con el trabajo que vas haciendo durante la semana, y las victorias conseguidas, el equipo va creyendo y haciéndolo mejor”, manifestó Lolo Encinas en la previa.