El COB recibe al Cantabria: más exigencia, mayor recompensa

Partido con mayúsculas en el Pazo. Y eso que la cosa todavía está en la jornada 3 de competición. Es lo que tiene una Primera FEB que no deja de subir el nivel. El COB recibe al Canatabria en un duelo entre dos equipos que solo saben lo que es sonreír en este comienzo de curso. Ambos llevan dos de dos en victorias y quieren prolongar su estado de felicidad. Los ourensanos se verán las caras ante un equipo que presume de cantidad y calidad. Un nuevo rico que pondrá a prueba la buena dinámica de los cobistas.

Porque la dificultad va “in crescendo” para el COB en una Liga en la que nunca sobran días para preparar las batallas. Primero llegó el Tizona Burgos y luego la visita al Gipuzkoa, ambos compromisos saldados con triunfo. Ahora sube la exigencia. Los ourensanos llegan con la flecha para arriba, una idea clara de juego y la moral cotizando al alza. Además, virus y sustos típicos al margen, la enfermería va dando un respiro. Marc García evoluciona bien de esa dolencia en la rodilla que le limitó en Donosti y se ejercitó con normalidad tras el sofocón propio y ajeno cuando se produjo la lesión. Y Javi Nicolau, ausente desde la pretemporada, ha comenzado a hacer trabajo con el resto de sus compañeros, entrando en dinámica aunque con unos cuantos kilómetros que recuperar. Habrá que ver el papel que pueda desempeñar a las primeras de cambio.

Recursos

Por lo demás, el COB de este arranque ha mostrado ser un equipo de alternativas, con jugadores que han destacado en uno u otro encuentro, sin depender de nadie. El poder del colectivo. Calidad y puntos en la parcela ofensiva, y un ritmo alto de juego para castigar al rival, han surgido como las principales señas de identidad del conjunto dirigido por Moncho López, que además ha sabido minimizar sus teóricos problemas en el rebote causados por la falta de centímetros, agravados por la ausencia de Nicolau.

Un plan de partido que buscará castigar las debilidades (que existen) de su rival y dar la mejor versión posible. A ello tendrá que ayudar un Pazo con ganas de baloncesto y de la que las victorias continúen llegando.

En la otra trinchera estará un Cantabria que, sin desarrollar todo su potencial, ya tiene dos triunfos en su casillero. Los de Lolo Encinas aún no han mostrado una versión brillante, pero la calidad la tienen a raudales y no necesitan demasiado tiempo para meterle una cornada a cualquiera durante los partidos. En su plantilla hay puntos fuertes en todas las líneas. Wintering, Germán Martínez, Ferrando, Lapornik o Jenkins tiene dinamita y dirección en ataque. Por dentro no tienen torres, pero tienen músculo. Nwogbo es una fuerza de la naturaleza y Ostojic tampoco es manco. Unido a jugadores de trayectoria en la competición como Alderte, el excobista Samu Rodríguez o el ourensano Rodri Seoane, forman un plantel que se ha marcado como objetivo llegar a la Final Four. Ellos mismos, no el entorno. Unos cuantos jugadores ya conocen el camino.

Un partido de altura a principios del mes de octubre y una prueba de nivel para el COB. La Primera FEB en toda su esencia durante dos horas (al menos) sobre el parquet del Pazo Paco Paz. Los ourensanos quieren más y saben que superar la montaña del Cantabria sería un golpe encima de la mesa y un aviso a navegantes que ratificaría un estreno de temporada muy dulce. Tendrán que estar muy finos para hacerlo, pero ya han demostrado que tienen capacidad para estarlo.