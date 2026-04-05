Moncho López, entrenador del COB: “No hablamos de final, pero sé lo que nos jugamos”

Con otra semana de trabajo completa de días y efectivos, el COB tratará de sumar un triunfo ante el Palmer a domicilio. Es en lo único que piensa el entrenador cobista, Moncho López, que analizó en encuentro y la situación de los suyos cuando faltan siete jornadas para que finalice la competición regular. “El equipo está trabajando muy bien, ya en nuestra segunda semana con 12 jugadores, pese a un pequeño contratiempo al comienzo de semana con Romaro Gill. Y preparando el partido de la mejor manera que podemos, aun con esa tristeza de la última derrota en casa en un duelo en el que nos habíamos generado muchas expectativas nosotros mismos, al que habíamos catalogado de final. Esta semana hemos decidido no insistir en ese mensaje, porque creo que nos despista. Igual que durante todo el año no le hemos hablado a los jugadores de permanencia, para no estar preocupados y que mirasen hacia abajo. En el momento que hemos hablado de finales y play off se notó que tenemos un equipo muy joven y con poca experiencia competitiva, salvo McDonnell, Lisboa y Vrabac. Yo sé lo que nos jugamos en este partido, lo importante que es para nosotros. Con el grupo estamos hablando de los siete duelos que quedan. Tampoco vamos con eso de ‘día a día’ y los tópicos. Tenemos siete partidos por delante y vamos a trabajar para jugar bien en los siete, y así las probabilidades de ganar aumentan”.

Cambios

El primero de ellos les pone por delante un rival muy distinto al que visitó el Pazo Paco Paz allá por octubre del pasado 2025. Cambios que afectan a la idea y a los encargados de ejecutarla. “La Primera FEB, y más este año, en el que se juegan dos competiciones diferentes. Se juega una primera vuelta contra unos equipos, y una segunda en el que te enfrentas contra equipos con el mismo nombre, pero que son muy distintos. Y no lo digo en tono irónico o peyorativo. Pero ha habido tantos cambios, ya desde el entrenador. Mantienen jugadores contra los que jugamos en el Pazo, pero han incorporado jugadores como Scrubb, Atencia o Sanadze. No solo cambia el técnico o la filosofía de juego, también los jugadores. Lo afrontamos así. Vamos a medirnos contra un equipo que no conocemos de nada, pero lo hemos estudiado y sabemos donde están sus puntos fuertes”, apuntó López.

Y añade sobre los baleares, el preparador de Ferrolterra destaca que “tienen muchos manejadores de balón, jugadores de calidad en el pick and roll, mucha amenaza de tres y juega a ritmo alto. Tiene patrones tácticos muy utilizados dentro de la Primera FEB y ojalá eso nos ayude en el conocimiento del juego. Juegan muy bien, con un libro de jugadas extenso, pero con ese patrón que se repite en la categoría”.

El rival

Por su parte, el entrenador del Palmer, Juan Ignacio Díez de Acharán destacó en la previa al encuentro que “estamos muy contentos de volver a Son Moix y tenemos las energías renovadas después de una buena semana de trabajo”. Sobre el cuadro ourensano, el preparador argentino apuntó que “nos enfrentamos a un equipo que tiene su pelea personal por meterse en el play off; va a ser un partido muy bonito de ver. La clave es volver a ser fiel a nuestras ideas y competir los 40 minutos para intentar llevar el partido a donde nos interesa”.