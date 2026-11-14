Moncho López, entrenador del COB: “Noto alegría y motivación”

El COB recibe al Caja 87 sevillano con el objetivo de enlazar su tercer triunfo consecutivo. Moncho López analizó el duelo en la previa, destacando la importancia del Pazo, el potencial del rival y celebrando que ya cuenta con toda la plantilla disponible tras semanas de enfermería. “Es una buena noticia que, después de tanto tiempo, podamos decir que hemos encadenado varios entrenamientos con la plantilla al completo. Estamos muy contentos. Noto en los jugadores también esa alegría, vamos a llamarle excitación o motivación, de ver que estamos todos. Ahora hay que tener tiempo de trabajo e ir equilibrando el estado de forma de todos. Creo que estamos lejos de nuestro mejor nivel de forma, pero estamos en una línea ascendente”, señaló el preparador.

En esa situación llega un Caja 87 con la etiqueta de recién ascendido, pero una plantilla con jugadores contrastrados. “Jugamos contra un equipo muy bien entrenado y con una plantilla profunda, de las más profundas de la categoría. Tienen muchos jugadores exteriores con puntos. La batería de pequeños es muy interesante, con bases puros y jugadores combos que pueden hacer varias posiciones. Su primera unidad es muy potente, pero saliendo del banquillo tiene jugadores que cambian partidos, también con mucha calidad. Por tanto, una de nuestras preocupaciones es esa, poder equilibrar nuestros quintetos”, destaca Moncho López, que también señala las posibles claves para desnivelar la balanza. “Hay que ser capaces de defender esa amenaza de tres, ser buenos en el rebote defensivo, tenemos que cerrar el rebote, ser consistentes y prepararnos para jugar contra un equipo que va a estar siempre muy fresco e intenso”.

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Todo ello, en casa y ante la afición cobista, algo que no pasa desapercibido para el entrenador. “El factor Pazo es fundamental. Hablamos de claves del partido, pero quiero insistir en los estados de ánimo y confianza. Y jugar en casa para nosotros es fundamental, el apoyo de nuestro público es uno de los factores para que juguemos bien. Eso nos va a ayudar mucho a competir bien contra un buen adversario”, recordó Moncho López.

El rival

También analizó el encuentro de esta tarde el técnico del Caja 87, Juani Díez, que quiso mirar a los suyos en primer lugar. “Hemos trabajado bien para canalizar las frustraciones que nos dejó la última derrota. Coger lo positivo y lo negativo y convertirlo en energía. Seguir creciendo con autoexigencia”, analizó el argentino.

El técnico habló del COB y ensalzó sus virtudes: “Es un equipo con una identidad muy marcada, lleva muy bien sus ideas a cabo, creo que por obra de su entrenador, que siempre hace que sus equipos compitan al máximo. Están con confianza y en buena dinámica”.