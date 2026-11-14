El COB no quiere perder su silla

El COB regresa a su cancha (19:00 horas) para buscar la que sería ya su tercera victoria consecutiva y asentarse en la zona de los mejores, en los play off de ascenso. Viene de marcar distancias con Mallorca y Fuenlabrada y recibe a un Caja 87 Sevilla que tiene potencial, ambiciones y hasta resultados similares, pero que se quedaría ya a dos partidos de distancia si cae en el Pazo. Nada determinante a estas alturas de la película, pero un botín interesante para la clasificación y un impulso anímico para el equipo y la afición.

Tres victorias seguidas es un reto notable en esta liga para cualquiera que no sea uno de los “gigantes” que compiten por el ascenso a la Liga ACB o fracasan si no lo consiguen. No están ni el COB ni el Caja 87 en ese listado.

El equipo ourensano afrontará el partido tras completar la primera semana entrenando con toda la plantilla. Jan Zídek, baja ante el Fuenlabrada, ha mejorado de los problemas en el gemelo. Marc García y Javi Nicolau van dejando atrás sus problemas físicos y acercándose al nivel que tienen, aunque todavía les faltan marchas por meter en su juego y tiempo para asumir el rol en el equipo para el que fueron fichados. Estén como estén, tanto el alero como el pívot son dos piezas fundamentales para un COB que tendrá que mostrarse consisten los 40 minutos si quiere competir.

Ser constante

Esa puede ser la clave del partido, la continuidad. El equipo hispalense no tiene dependencia de nadie en la plantilla y le cuesta pasar los 80 puntos, pero compite siempre. Solo el Estudiantes, y en la jornada inaugural, ha sido capaz de ganarle con relativa comodidad. Incluso algunas de sus derrotas son desaprovechando buenas ventajas en el marcador.

Sin un referente indiscutible y que centre la atención de los rivales, todos suman o destacan en el Caja 87. Los dos excobistas, Unai Mendikote y Aanen Moody, pueden ser determinantes y el COB sufrirá para limitarlos. Pero si no son ellos seguro que aparecerán Webster, Alley, Arroyo, Dedovic, Vila, Bolavie… Cuesta mucho sacar del carril a un equipo muy sólido en defensa y que en ataque tiene amenaza en el perímetro, versatilidad en varias posiciones intermedias y atleticismo en la dos zonas.

Como siempre, el COB habrá trabajado la forma de limitar las virtudes de su rival, pero la clave estará en lo que sea capaz de producir. Juega a más ritmo el conjunto de Moncho López y si se parece al que perdió contra Alicante o Palencia tendrá muchas opciones de ganar. Pese a los resultados, quizá fuesen los dos mejores partidos de los ourensanos, pero ahora tiene más jugadores disponibles para evitar el desgaste que acabó dejando sin premio el esfuerzo y la intención. Todavía incompletos, ante Mallorca y Fuenlabrada notaron los “refuerzos” y sacaron los partidos adelante.

Hacerse sólidos en el Pazo es una de las claves para ser ambiciosos y ganar a los candidatos al play off, otra. Dos por uno en un partido atractivo, exigente y peligroso.