AS BURGAS BASKET CUP
Moncho López, entrenador del COB: “Estoy orgulloso de los chicos”
AS BURGAS BASKET CUP
Moncho López estaba satisfecho con el juego de su equipo, aunque la lamentaba el resultado final. El técnico cobista comenzaba dando claves de ello: “Primero quiero darle la enhorabuena a Palencia, que ha hecho un gran torneo y por la victoria de hoy (por ayer). Es difícil perder, aunque sea en pretemporada y no estar un poquito dolido, pero estoy orgulloso de los chicos. Tenemos un objetivo al margen de lograr la victoria que era en cada partido de pretemporada hacer mejores cosas y creo que lo hemos conseguido. Hemos jugado contra un adversario muy cualificado, que está en muy buena forma, y competimos hasta el final. Creo que incluso errores propios al final meten a Palencia por delante en el marcador. Quizá no supimos manejar una diferencia puntual a falta de cuatro minutos. Faltan entrenamientos pero, estoy satisfecho”.
El entrenador cobista valoraba la colectividad de su equipo, pero también analizando aspectos a mejorar: “Creo que los dos equipos buscamos el equilibrio dentro-fuera. Sus pívots han metido puntos pero tirando de tres y nos ha pasado a nosotros también, que uno de nuestros hombres grandes ha sumado puntos (Zidek), pero ha sido con el tiro de tres. Hemos buscado el equilibrio. Quizá nos faltó alguna canasta de dos que hemos ido consiguiendo en pretemporada, teníamos jugadores anotando como Sean McDonnell y Martín Fernández muy cerca de los 20 puntos en cada partido y hoy (por ayer) no tuvimos esa anotación. Pero aun así, el tanteo global no se resiente porque nos vamos a 87 puntos. Por tanto, queremos equilibrio. Creo que tanto Palencia como nosotros, los dos entrenadores, queremos ganar el partido y buscar la ventaja en cada momento concreto y nos da igual que las metan los pívots, los aleros y que sea de tres o de dos. Nosotros hicimos nuestro juego. Creo que no ganamos por un poquito de desorganización ofensiva, por perder balones claves. Quizá si tuviésemos el nivel de acierto de Palencia en algunos tiros abiertos hubiéramos tenido una renta un poquito mayor, pero al final el partido podría haberse decantado para cualquier lado y se lo llevó Palencia porque jugó mucho mejor esos últimos tres minutos”.
Punto y final a la pretemporada. Lo próxima es ya la liga: “El equipo está cansado. Cuando entré al vestuario vi caras como de ”por favor, danos dos días de vacaciones”, pero es una osadía antes del primer partido de liga reducir el trabajo. Vamos obviamente a adaptarnos y a ajustarlo. Hay que pensar que se podría producir la reincorporación de Javi Nicolau al grupo, por lo tanto no estamos para prescindir de entrenamientos. Es un partido muy difícil contra Tizona en casa, tenemos mucha responsabilidad. Es una gozada jugar en el Pazo, lo hemos sentido en este torneo y por tanto yo sé que va a haber un gran ambiente en este primer partido de liga, pero tenemos que prepararlo muy bien”.
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