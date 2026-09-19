El COB llega fuerte a la liga pese a perder contra el Palencia en el As Burgas Basket Cup (87-86)

Punto y final a la pretemporada para un COB que firmó su último ensayo con buena nota y que llega al inicio de liga del próximo fin de semana con muy buenas sensaciones pese a las limitaciones físicas que tiene por número de jugadores, por músculo en algunas posiciones y por centímetros, pero con muchas virtudes para ilusionarse. El equipo de Moncho López cayó en la final del torneo As Burgas Basket Cup ante un Palencia que debe aspirar, una campaña más, a estar entre los elegidos en la Primera FEB y al que dominó por momentos, contra el que compitió siempre y ante el que cayó en el último tiro. El COB demostró tener calidad, versatilidad, experiencia, talento y puntería para ilusionar a un Pazo que disfrutó con su equipo, por juego y competitividad, en los dos partidos jugados el fin de semana.

El primer cuarto fue un aviso de lo que iba a pasar durante todo el partido: máxima igualdad, muchas rotaciones, anotación muy repartida e intensidad más próxima a un partido oficial que a uno de pretemporada. Un COB jugando fácil en ataque y un Palencia con muchos tiros libres para sumar y mantenerse siempre por delante en el marcador (23-19).

El COB dio un paso más en defensa y empezó a ser superior en el inicio del segundo cuarto. Buenos minutos de Sesan Russell, Martín Fernández y Eddy Pinedo para poner por primera vez por delante a los de Moncho López (29-32) y meter al Pazo en faena. Pese a un Jan Zidek peleado con el triple, se mantuvo firme en el pulso el equipo ourensano hasta el descanso, pero aparecieron Ignus Jakovics y Spencer Littleson en los minutos finales para devolver la delantera al Palencia (42-40). Y todavía quedaba lo mejor.

Los mejores minutos del COB llegaron en la segunda mitad. También los del Palencia en un epílogo a la pretemporada que deja a los visitantes con un trofeo más en sus vitrinas y a los dos equipos con muy buenas sensaciones para empezar la liga.

Se acostumbró a mandar en el marcador el COB, con la puntería de Russell, Toms Leimanis y Diogo Seixas, pero de la mano de un Zidek que puso al Pazo en pie en cuanto anotó el primero de los tres triples que clavó. Acabó el tercer cuarto con cinco puntos de ventaja el equipo cobista (57-62) y amenazó incluso con romper el partido en el inicio del último (61-71), pero enfrente tenía un equipazo que se tomó a pecho acabar la pretemporada ganando.

Littleson y Tobias Borg abrieron el campo, Tanor Ngom lo aprovechó para conseguir ventajas en la zona y, de la mano de Dani Pérez, lograron un parcial de 17-2 que acercaba la victoria a los de Natxo Lezcano (80-75). Pero el COB nunca se fue. Leimanis y Marc García asumieron galones para forzar un final a cara o cruz en el que apareció Vrankic para marcar la diferencia.