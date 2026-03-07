Moncho López, entrenador del COB: “El parón nunca viene bien, pero nos adaptamos”

Moncho López, entrenador del COB, analizó en la previa el duelo ante el Gipuzkoa y destacó que “el parón nunca viene bien, pero sabemos que los hay y nos planificamos para afrontarlos. Somos conscientes de que no es lo mejor. Y para nosotros menos, porque venimos de incorporar a un jugador, Vrabac, y recuperamos a Carlos Jürgens tras dos meses fuera”.

El técnico señala que “el equipo está bien. Por primera vez en meses, y hablamos de meses, hemos tenido un ciclo de entrenamientos con 12 jugadores, aunque fuera cortito, de tres días. Y nos hemos tenido que adaptar. Noto que el equipo ahora no está homogéneo, con todos los jugadores en la misma página, pero si seguimos así, con salud, pronto volveremos a nuestro mejor momento”.

Sobre el rival, Moncho López de este sábado apunta que “no solo está en forma por los resultados, es que juega muy bien. Han logrado dar con la tecla tras un inicio difícil y están jugando al nivel del Coruña, Obradoiro o Palencia. Me ha costado transmitir a los jugadores las debilidades del Gipuzkoa. Siempre nos parece que llegamos preparados para ganar, juguemos ante quien juguemos”.